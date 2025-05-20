Nisan'da İkinci El Araç İlan Fiyatları Arttı, Ancak Reel Fiyatlar Düştü

arabam.com, nisan ayının ikinci el ilan verilerine ilişkin hazırladığı analizini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan "arabam.com Aylık Fiyat Endeksi"ne göre, martta 786 bin 737 lira seviyesindeki ilan fiyatları, nisanda ortalama 795 bin 578 liraya çıktı. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda ise marta kıyasla yüzde 1,82 oranında düşüş yaşandı.

Nisanda arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar, sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu. Model bazında incelendiğinde ise en çok bulunan otomobil modelleri, Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa olarak sıralandı.

Geçen ay 1 milyon lira ve üzerindeki araçların ilan oranı yüzde 26,2'ye ulaşarak, bir önceki aya göre yüzde 0,9 puanlık artış gösterdi. 5 yaşa kadar araçların ilan oranı yüzde 26,1, 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 16,6, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 27,4, 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 13,1, 20 yaş ve üzeri araçların oranı da yüzde 16,8 oldu.

arabam.com'da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, hibrit ilan oranında dikkat çekici bir artış yaşandı. Yıl başından bu yana sabit seyreden hibrit araç ilan oranı, nisanda yüzde 0,5 puanlık artışla yüzde 0,9'a ulaştı. Aynı dönemde, benzinli araçların ilan oranı yüzde 28,1 olarak kaydedilirken, dizel araçların oranı yüzde 47,8'e geriledi. Elektrikli araçların oranı yüzde 0,7 ile sabit kalırken, LPG'li araçların oranı 0,5 puan artışla yüzde 22,5'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, nisanın ilk haftasında, Ramazan Bayramı'nın ardından piyasanın bir süre durgun seyrettiğini, sonraki haftalarda ise yeniden hareketlilik gözlemlediklerini belirtti.

Oğuzhan, "Nisan ayında araç fiyatlarında piyasada küçük bir artış yaşandı. İlan fiyatlarında artış yaşansa da enflasyon etkisiyle reel fiyatlar düşmeye devam etti. Mayıs ayında bu hareketliliğin süreceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.