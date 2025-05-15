Nisan Ayında Türkiye'nin Bütçe Gelirleri ve Giderleri Açıklandı

Nisan Ayında Türkiye'nin Bütçe Gelirleri ve Giderleri Açıklandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri nisanda 957 milyar 413 milyon lira, giderleri ise 1 trilyon 132 milyar 127 milyon lira olarak hesaplandı. Nisan ayında bütçe açığı 174 milyar 714 milyon lira oldu.

??????? Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, nisanda 957 milyar 413 milyon lira, giderleri 1 trilyon 132 milyar 127 milyon lira olarak hesaplandı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 artarak 957 milyar 413 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 46,3 artışla 1 trilyon 132 milyar 127 milyon liraya ulaştı.

Ocak-nisan döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,7 yükselerek, 3 trilyon 364 milyar 182 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 45,3 artarak, 4 trilyon 249 milyar 713 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, nisanda 174 milyar 714 milyon lira, ocak-nisan döneminde de 885 milyar 531 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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