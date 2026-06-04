Haberler

Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani, ROKETSAN tesislerini ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tchiani ve beraberindeki heyet ile iki ülke arasında savunma sanayisi alanında halihazırda sürdürülen işbirliklerinin daha ileri seviyelere taşınması konusunda görüşmeler yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) liderliğinde yürütülen uluslararası savunma sanayisi işbirliği faaliyetleri kapsamında Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ve beraberindeki heyet, ROKETSAN tesislerini ziyaret etti.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Abdurrahman Tchiani ve beraberindeki heyet Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinden ROKETSAN'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette, Türk savunma sanayisinin milli ve özgün kabiliyetleri, yüksek teknolojiye dayalı üretim altyapısı, mühendislik yetkinlikleri ve geleceğe yönelik vizyonu Nijer heyetiyle kapsamlı biçimde paylaşıldı.

Program kapsamında, Türkiye'nin savunma sanayisi ekosisteminde ulaştığı seviye, yerli ve milli sistem geliştirme yaklaşımı ile ROKETSAN'ın farklı harekat ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ileri teknoloji çözüm kabiliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu stratejik vizyon doğrultusunda, Türk savunma sanayisinin yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin güvenlik mimarisine katkı sunan güçlü bir ekosistem haline geldiği vurgulandı.

Türkiye-Nijer savunma sanayisi işbirliği ele alındı

Ziyarette, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Nijer arasında savunma sanayisi alanında halihazırda sürdürülen işbirliklerinin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Bu kapsamda atılacak adımların, Nijer'in güvenlik ihtiyaçlarını daha güçlü imkanlarla karşılamasına katkı sağlamasının yanı sıra bölgesel istikrarın desteklenmesi ve iki ülke arasındaki kalıcı ortaklığın derinleştirilmesi bakımından önem taşıdığı değerlendirildi.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda geliştirdiği savunma sanayisi kabiliyetlerinin, dost ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına etkin ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı

6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı
Belçika'da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı

Avrupa'da 50 yıl sonra bir ilk! Türk Belediye Başkanı’na kayyum atandı
Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı: 4 gün boyunca çevre, kültür ve sanat bir arada

Sıfır Atık Festivali başladı: Çevre, kültür ve sanat bir arada
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Peş peşe hamleler
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var

Özgür Özel’den sürpriz hamle! Parti kurmadan böyle seçime girecek
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı

İsrail milli marşı çalınca olanlar oldu!

let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>