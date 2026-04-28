Niğde'de çiftçilere nohut ve kuru fasulye tohumu ile çilek fidesi dağıtıldı

Niğde'de, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere 40 ton nohut ve 32 ton kuru fasulye tohumu ile 140 bin çilek fidesi dağıtıldı.

Niğde'de, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere 40 ton nohut ve 32 ton kuru fasulye tohumu ile 140 bin çilek fidesi dağıtıldı.

Vali Nedim Akmeşe, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törende, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, gıda arzı güvenliğinin temini ve üreticinin desteklenmesinin kamu politikalarının öncelikli başlıkları arasında yer aldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi"nin hayata geçirildiğini anımsatan Akmeşe, proje kapsamında atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve üretimin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Alternatif üretim modellerinin yaygınlaştırılması amacıyla 22 üreticiye 140 bin çilek fidesi verildiğini söyleyen Akmeşe, şöyle dedi:

"Bu destekler, yalnızca bugünün üretimini değil, yarının tarımını da şekillendiren, planlı ve bütüncül bir yaklaşımın yansımasıdır. Amacımız, toprağını işleyen, üretimini artıran ve katma değer oluşturan bir tarımsal yapıyı daha da güçlendirmektir. İnanıyorum ki üreticilerimizin emeği, kamu kurumlarımızın koordinasyonu ve sağlanan desteklerle ilimiz tarımı her geçen gün daha ileri bir noktaya taşınacaktır. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz tohum ve fidelerin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, tüm çiftçilerimize bereketli ve kazançlı bir üretim sezonu temenni ediyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete de Bakanlığın son 5 yılda ülke genelinde 512 bin üreticiye tohum, fide ve fidan desteği sağladığını dile getirdi.

Mete, amaçlarının, üretimi artıran, üreticisini destekleyen ve toprağını boş bırakmayan bir tarım anlayışını güçlendirmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Akmeşe ve Mete tarafından çiftçilere kuru fasulye ve nohut tohumu ile çilek fidesi dağıtıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
