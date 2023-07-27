Niğde Belediyesi Kadrolu ve Şirket İşçilerine Zam Yaptı

Niğde Belediyesi, kadrolu işçilerin yevmiyelerine yüzde 40, şirket işçilerininkine yüzde 45 zam yaptı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yapılan zammın çalışanların emeklerine olan saygının bir göstergesi olduğunu belirtti. Çalışanların daha iyi bir yaşam standardına sahip olmalarını hedeflediklerini aktaran Özdemir, işçilerin emeklerine karşılık adil bir şekilde ödüllendirilme yaptıklarını ifade etti. Yapılan zammın ardından Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler, Başkan Özdemir'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Niğde Belediyesi, kadrolu işçilerin yevmiyelerine yüzde 40, şirket işçilerininkine yüzde 45 zam yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yapılan zammın çalışanların emeklerine olan saygının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çalışanların daha iyi bir yaşam standardına sahip olmalarını hedeflediklerini aktaran Özdemir, işçilerin emeklerine karşılık adil bir şekilde ödüllendirilme yaptıklarını ifade etti.

Yapılan zammın ardından Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler, Başkan Özdemir'e teşekkür ziyaretinde bulundu.