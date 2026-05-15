New York Fed imalat endeksi mayısta yükseldi

New York Fed'in imalat endeksi, mayısta 19,6 değerine çıkarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

New York eyaletinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi mayısta 8,6 puan artarak 19,6'ye yükseldi.

Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan endeksin, bu dönemde 7,3 değerini alacağı öngörülüyordu.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerinde büyümeye işaret eden endeks, nisan ayında 11 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi, mayısta 3,4 puan artarak 22,7'ye çıkarken, sevkiyat endeksi 1,3 puan azalarak 18,9'a indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 13,9 puan artışla 33,5'e yükseldi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
