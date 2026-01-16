New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri artış gösterdi. Tayvanlı çip şirketi TSMC'nin karının yüzde 35 artması, diğer çip şirketlerinin hisselerini de olumlu etkiliyor.
NEW New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artarak 49.466,71 puana ulaştı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 6.960,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kazançla 23.639,69 puana çıktı.
Dün çip şirketlerindeki yükselişin desteklediği pay piyasalarında bugün de açılışta pozitif seyir izlendi.
Tayvanlı çip şirketi TSMC'nin bilançosunda karının yüzde 35 arttığını bildirmesi, diğer çip şirketlerinin hisselerini de yukarı taşımıştı.
TSMC'nin hisseleri bugün de yüzde 2 artarken ABD'li çip şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 1, AMD'nin hisseleri yüzde 2 ve Micron Technology'nin hisseleri yaklaşık yüzde 7 kazançla güne başladı.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 76,3'e çıktı.
ABD'de piyasalar pazartesi günü "Martin Luther King Jr. Günü" dolayısıyla işleme kapalı olacak.