New York Borsası, Ticaret Savaşı Endişeleriyle Düşüşle Açıldı

New York Borsası, Ticaret Savaşı Endişeleriyle Düşüşle Açıldı
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New York borsası, ticaret savaşı endişeleri nedeniyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri açılışta azalış gösterdi. Yatırımcılar makroekonomik veriler ile gümrük tarifelerine dair gelişmeleri takip ediyor.

NEW New York borsası, ticaret savaşı endişelerinin artmasıyla haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalarak 42.192,35 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalışla 5.903,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 19.131,22 puana geriledi.

ABD'de yatırımcılar, makroekonomik veriler ile gümrük tarifelerine dair haber akışını takip ederken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Başkan Donald Trump yönetiminin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin tarifeleri engelleme kararına yönelik başvurusu sonrasında, dün temyiz mahkemesi söz konusu kararın geçici olarak durdurulmasına hükmetmişti.

Konuya ilişkin Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin gümrük vergileri konusunda "inanılmaz bir şekilde" ABD'nin aleyhine karar verdiğini belirtmiş ve kararın siyasi olduğunu savunmuştu.

Dün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise ABD-Çin ticaret görüşmelerinin biraz tıkandığını ve iki ülke liderlerinin doğrudan görüşmesi gerektiğini söylemişti.

Öte yandan Trump, bugün Çin ile yaptığı anlaşma sayesinde ülkenin işine geri döndüğünü ve herkesin mutlu olduğunu belirterek, "Bu iyi haber. Kötü haber ise Çin'in, belki de bazıları için şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bizimle yaptığı anlaşmayı tamamen ihlal etmiş olması." ifadelerini kullandı.

Analistler, tarifelerin küresel ekonomi üzerinde temel belirsizlik unsuru olmayı sürdürdüğünü, ABD yönetiminin değişkenlik gösteren tarife politikalarıyla devam eden yasal süreçlerin bu belirsizliği derinleştirebileceğini kaydetti.

ABD ile diğer ülkeler arasında henüz tatmin edici düzeyde resmi anlaşmaların sağlanamadığına dikkati çeken analistler, Trump'ın Çin'i ticaret anlaşmasını ihlal etmekle suçlamasının da piyasalarda ticaret savaşı endişelerini artırdığını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, nisanda yüzde 0,2 ile piyasa beklentileri dahilinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi nisanda yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük artışını gösterdi.

ABD'de mal ticareti açığı ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 46 azalarak 87,6 milyar dolara düşerken, beklentilerin oldukça altında gerçekleşti.

Trump'ın gümrük vergisi tehditleri şirketlerin ithalatlarını öne çekmesine neden olmuş, tarifelerden kaçınmak üzere yapılan erken ithalat, mart ayında ABD'de rekor seviyede mal ticareti açığına neden olmuştu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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