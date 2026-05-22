Haberler

New York borsası yükselişle kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,58 artarak 50.579,70 puana çıktı ve kapanış rekoru kırdı. Tahvil faizleri düşerken, petrol fiyatları yükseldi. ABD'de tüketici güveni mayısta tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh yemin ederek göreve başladı.

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,58 artarak 50.579,70 puana çıktı ve kapanış rekorunu tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 7.473,47 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kazançla 26.343,97 puana ulaştı.

Hafta başında ABD ile İran arasında uzayacak bir savaşın petrol fiyatlarını yüksek tutacağı ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağı endişeleriyle tırmanan tahvil faizleri düşmeye devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 3 baz puan azalışla yüzde 4,56'ya, 30 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizi de 5 baz puan düşüşle yüzde 5,06'ya geriledi.

Dalgalı bir seyir izleyen Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 1 artarak 103,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yatay seyirle 96,34 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta aşağı yönlü revizyonla 44,8'e inerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh, yemin ederek görevine başladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreninde konuşan Trump, "Kevin'in tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bağımsız olmasını ve sadece harika bir iş çıkarmasını istiyorum. Bana bakma, hiç kimseye bakma, sadece kendi bildiğini yap ve harika bir iş çıkar." ifadesini kullandı.

Fed'in yeni başkanı Warsh da fiyat istikrarı ve maksimum istihdam misyonuna işaret ederek, "Bu misyonu yerine getirmek amacıyla hem geçmişteki başarı ve hatalardan ders çıkararak, durağan çerçeve ve modellerden sıyrılarak, dürüstlük ve performans konusunda net standartları koruyarak, reform odaklı bir Fed'e liderlik edeceğim." diye konuştu.

ABD'de piyasalar, pazartesi Anma Günü tatili dolayısıyla kapalı olacak.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız

Beyaz Saray'dan o ülkeye tarihi rest: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddialarına yalanlama

"Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı" iddiası
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek

Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu