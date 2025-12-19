Haberler

New York borsası yükselişle açıldı

New York Borsası, açılışta Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ile yükselerek pozitif bir seyre başladı. ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve iş gücü piyasasındaki gelişmeler yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,21 artarak 48.053,81 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artışla 6.797,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kazançla 23.124,01 puana yükseldi.

ABD'de hafta başından bu yana açıklanan kritik veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede iş gücü piyasasına ilişkin hafta başında karışık gelen verilerin ardından dün açıklanan göstergeler, enflasyondaki yavaşlamaya işaret etti.

ABD'de 12 Kasım'da sona eren hükümet kapanmasının ardından gecikmeli olarak açıklanan ve bazılarında ekim ayı okumalarının eksik olduğu veriler yatırımcılar tarafından temkinli bir şekilde ele alınsa da analistler, enflasyondaki yavaşlama işaretlerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz oranlarını daha da düşürmesi için zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yıl iki faiz indirimine gitmesi beklenirken, ocak ayında politika faizini yüzde 80 ihtimalle sabit tutması öngörülüyor.

Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, New York Fed Başkanı John Williams, faiz oranlarında daha fazla ayarlama yapmak için aciliyet görmediğini, son istihdam ve enflasyon verilerinin de bu görüşünü pek değiştirmediğini ifade etti.

Williams, "Şu anda para politikası konusunda daha fazla adım atmaya yönelik acil bir ihtiyaç hissetmiyorum, çünkü yaptığımız faiz indirimlerinin bizi oldukça iyi bir konuma getirdiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal tarafta ise spor giyim markası Nike'ın hisseleri, Çin'deki satış performansına ilişkin endişelerin üç aylık dönemde beklentileri aşan gelir ve karını gölgede bırakmasıyla yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Finansman ortağı Blue Owl Capital'in Michigan'daki bir veri merkezi projesinde yer almayacağına dair çıkan haberler sonra önceki günlerde düşüş kaydeden ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın hisseleri ise TikTok'un ABD'deki operasyonlarını devralacak girişimde yer aldığının açıklanmasının ardından yüzde 7'nin üzerinden yükseldi.

Bilançosunda bellek çiplerine yönelik güçlü talebe işaret etmesinin ardından yükselişini sürdüren Micron hisseleri de yüzde 7'yi aşkın değer kazandı.

Analistler, hisse senedi opsiyonları, hisse senedi endeks vadeli işlemleri ve hisse senedi endeks opsiyonları sözleşmelerinin üç ayda bir aynı anda vadesinin dolması anlamına gelen "triple witching" nedeniyle bugün piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
