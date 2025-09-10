New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

NEW New York borsası, beklentilerin altında gelen üretici enflasyonu verileri sonrasında günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,48 azalarak 45.490,92 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 artışla 6.532,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 kazançla 21.886,06 puana ulaştı. İki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD'de üretici fiyatları, nisan ayından bu yana aylık bazda ilk kez düşüş kaydederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azaldı, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, ÜFE verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ÜFE verilerini değerlendirdi.

Ülkede enflasyon olmadığını savunan Trump, "çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranını hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Çalışma İstatistikleri Bürosunun (BLS), istihdam istatistiklerine ilişkin dün yaptığı revizyona göre, ülkede tarım dışı istihdam, marta kadarki 12 aylık dönemde, ilk açıklanan verilere göre 911 bin kişi daha düşük gerçekleşmişti.

Analistler, geçen haftaki zayıf istihdam verilerinin ardından, dünkü revizyonun da zaten endişe duyulan ekonomik tabloya bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin de yatırımcılarca beklendiğine işaret eden analistler, söz konusu verinin Fed'in yol haritası konusunda daha fazla ip ucu sunacağını söyledi.

Öte yandan, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi sonrasında ABD'de Federal Mahkeme, dün Trump'un kararının yargılama sonucu netleşene kadar geçici olarak durdurulmasına ve Cook'un görevde kalabileceğine karar verdi. Bugün ise Trump yönetimi, mahkemenin söz konusu kararına itiraz etti.

Kurumsal tarafta da dün bilançosu yayımlayan Oracle, bulut işine yönelik güçlü büyüme tahminleri açıkladı. Ayrıca, ABD basınında konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, OpenAI'ın Oracle'dan yaklaşık 5 boyunca 300 milyar dolarlık bilgi işlem gücü satın almak için bir sözleşme imzaladığı aktarıldı. Söz konusu gelişmelerle şirketin hisseleri yüzde 36 değer kazandı.