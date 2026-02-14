Haberler

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ocak ayı enflasyon verilerinin ardından karışık bir seyir izleyerek haftayı kapattı. Dow Jones yüzde 0,1 artışla 49.500,93 puana yükselirken, Nasdaq yüzde 0,22 azalış gösterdi. Analistler, işsizlik oranının düşmesi ve enflasyon raporlarının yatırımcılara rahatlama sağladığını belirtti.

NEW New York borsası, enflasyon verilerinin yayımlanması sonrasında haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 artarak 49.500,93 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artışla 6.836,17 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 azalışla 22.546,67 puana geriledi.

ABD'de ocak ayı enflasyonu beklentilerin altında gelirken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 yükseldi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ocakta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 arttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Çarşamba günü açıklanan verilere göre de ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e gerilemişti.

Analistler, bu hafta beklentilerden iyi gelen istihdam ve enflasyon raporlarının yatırımcılara bir miktar rahatlama sağladığını ancak yapay zeka teknolojilerine yönelik endişelerin piyasalara baskı yapmayı sürdürdüğünü belirtti.

Bu endişelerin yol açtığı satış dalgasının teknoloji hisselerinin ötesine geçtiğine işaret eden analistler, gayrimenkul, taşımacılık ve finansal hizmetler sektörlerindeki bazı şirketlerin hisselerinde de haftalık düşüş görüldüğünü kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin de açıklamaları takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, "Enflasyon konusunda biraz daha iyileşme sağlayabilirsek, faiz oranlarının daha da düşmeye devam edebileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Goolsbee, bunun için iş gücü piyasasının da son birkaç aydır olduğu gibi istikrarlı kalması gerektiğini belirtti.

ABD'de piyasalar, Başkanlar Günü tatili dolayısıyla pazartesi kapalı olacak.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
