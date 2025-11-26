Haberler

New York borsası açılışta yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,18, S&P 500 yüzde 0,41 ve Nasdaq yüzde 0,60 artış kaydetti. Faiz indirimlerine dair beklentiler, piyasalarda pozitif bir seyir izlemesine katkıda bulunuyor.

NEW New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artarak 47.196,15 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 6.793,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kazançla 23.163,19 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiler gücünü korurken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, bazı Fed yetkililerinin güvercin yorumları sonrasında gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gidileceğine yönelik beklentilerin arttığına işaret ederek, mevcut verilerin de Fed'e daha fazla politika gevşemesi için alan açtığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 313,7 milyar dolara çıktı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 22 Kasım ile biten haftada 216 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Öte yandan, geçen hafta yeni yapay zeka modeli Gemini 3'ü piyasaya sürdükten sonra büyük artışlar gören Alphabet'in hisseleri, güne yüzde 1 kayıpla başladı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
