New York Borsası Güçlü Bilançolarla Yükseldi

Güncelleme:
New York borsası, güçlü şirket bilançoları sonrası yükselişle günü kapattı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq, tüm zamanların en yüksek kapanış değerlerini gördü. Nvidia'nın hisseleri yapay zeka konferansı sonrası yükseldi ve diğer şirketlerin olumlu sonuçları borsa üzerinde etki yarattı.

NEW New York borsası, güçlü şirket bilançolarının yayımlanması sonrasında günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,34 artarak 47.706,37 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 6.890,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,8 kazançla 23.827,49 puana çıktı.

Böylelikle üç endeks de tüm zamanların en yüksek kapanış değerlerini gördü.

Nvidia'nın hisselerindeki yükseliş, piyasaların pozitif seyrine katkı yaptı. Başkent Washington'da düzenlediği yapay zeka konferansında yeni atılımlarını ve çeşitli şirketlerle gittiği işbirliklerini duyuran şirketin hisseleri yüzde 5'e yakın arttı.

Bugün finansal sonuçlarını yayımlayan Amerikan sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in hisseleri de beklentilerin üzerinde kar açıklaması ve yıllık gelir beklentilerini yükseltmesi sonrasında yüzde 0,5 değer kazandı.

Lojistik şirketi UPS de bu yıl 48 bin kişiyi işten çıkardığını duyurmasına karşın bilançosunda beklentilerden iyi kar ve gelir bildirdi. Şirketin hisseleri yüzde 8 artış kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 1,5 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi de ekimde 94,6'ya geriledi.

Öte yandan ülke basınında çıkan haberlerde, Çin'in fentanil üretimi için kullanılan kimyasalların ihracatına sıkı önlemler alması halinde ABD'nin Çin'e yönelik tarifeleri düşürebileceği öne sürüldü.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki politika kararının da yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, Fed'in 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Yarın Fed'in faiz kararının yanı sıra Microsoft, Alphabet ve Meta'nın piyasa kapanışının ardından yayımlayacağı finansal sonuçlar takip edilecek.

Apple ve Amazon ise perşembe günü bilançolarını açıklayacak.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
