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New York Borsası Enflasyon Verileri Sonrası Karışık Seyirle Açıldı

New York Borsası Enflasyon Verileri Sonrası Karışık Seyirle Açıldı
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New York borsasında enflasyonun yıllık bazda yavaşladığını gösteren verilerin ardından Dow Jones endeksi gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yükseliş gösterdi. ABD ve Çin arasında yapılan ticaret müzakereleri de piyasaları etkiledi.

NEW New York borsası, ABD'de enflasyonun yıllık bazda yavaşladığını gösteren verilerin yayımlanması sonrasında güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,34 azalarak 42.270,80 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 5.854,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kazançla 18.761,23 puana çıktı.

ABD'de enflasyon nisan ayında yıllık bazda yavaşlamaya devam ederken, dün ralli yapan pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Bir süredir tarife restleşmeleri ile gündemde olan ABD ve Çin'in hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen ticaret müzakereleri sonrasında karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşması, piyasaların dünkü yükselişine katkı yapmıştı.

Analistler, iki ülke arasındaki geçici anlaşmanın, ticaret savaşlarının küresel resesyona yol açacağı yönündeki korkuları azalttığını anımsattı.

Bugün yayımlanan verilere göre de ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı. Böylece ABD'de yıllık enflasyon Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise nisanda aylık yüzde 0,2 ile tahminlerin altında, yıllık 2,8 ile beklentilere paralel yükseldi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed), enflasyonda yıllık bazda yavaşlamaya rağmen para politikası adımı atmak için tarife politikaları nedeniyle oluşabilecek fiyat baskılarının daha da belirginleşmesini bekleyeceğini öngördüklerini belirtti.

Öte yandan, ABD basınında Çin'in Boeing uçaklarını teslim alan hava yolu şirketlerine yönelik bir ay süren yasağı kaldırdığına dair haberler yer alırken, şirketin hisseleri yüzde 2,5 artış kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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