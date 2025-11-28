New York Borsası, CME Sorununun Ardından Yükselişle Kapatıldı

NEW New York borsası, Chicago Mercantile Exchange'deki (CME) veri merkezi sorununun çözülmesi sonrasında haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,61 artarak 47.716,42 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 artışla 6.849,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kazançla 23.365,69 puana çıktı.

ABD'de dün Şükran Günü tatili dolayısıyla kapalı olan pay piyasalarında, haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Dünyanın en büyük vadeli işlem ve opsiyon borsalarından biri olan CME'de veri merkezindeki soğutma sistemi sorunu nedeniyle 8 saatten fazla duraklama yaşanmıştı.

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones endekslerine bağlı vadeli işlemler ile döviz ve emtia vadeli işlemleri ve opsiyonları duraklamadan etkilenirken, CME'de işlemler ABD'de piyasaların açılışından kısa süre önce yeniden başladı.

Analistler, Şükran Günü tatilinin ardından bugün yarım gün açık olan ABD piyasalarında işlem hacminin düşük olduğuna işaret ederek, duraklamanın böyle bir günde yaşanması nedeniyle etkilerinin daha sınırlı olabileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek ay faiz indirimine gideceği beklentileriyle yatırımcıların risk iştahının arttığını anımsatan analistler, Fed'in aralık ayında vereceği politika kararına etkili olabilecek verilerin izleneceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de hava yolu şirketlerinin hisselerinde, yoğun tatil dönemi hafta sonu beklentileriyle yaşanan artışlar dikkati çekti. Alaska Air, JetBlue Airways ve American Airlines'ın hisseleri yüzde 1 civarında değer kazandı.

ABD'de tatil alışveriş sezonunun başlamasıyla perakende devlerinin hisselerindeki hareketler de takip edildi. Amazon'un hisseleri yüzde 1,8, Walmart'ın hisseleri yüzde 1,3 ve Target'in hisseleri yüzde 0,9 yükseldi.