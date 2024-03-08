Üye Girişi
Haberler

Nevşehir İl Özel İdaresi 33 kadına 645 bin liralık mikro kredi imkanı sağladı

Güncelleme:

Nevşehir İl Özel İdaresi, 33 kadına 645 bin liralık mikro kredi imkanı sağladı. Mikro kredi imkanından yararlanan kadınlara çeklerini Nevşehir Valisi Ali Fidan takdim etti.

Nevşehir İl Özel İdaresi 33 kadına 645 bin liralık mikro kredi imkanı sağladı. Mikro kredi imkanından yararlanan kadınlara çeklerini Nevşehir Valisi Ali Fidan takdim etti.

Nevşehir İl Özel idaresi tarafından 2014 yılında başlatılan ve her yıl devam eden kadınlara yönelik mikro kredi imkanından bu güne kadar toplam 407 kadın yararlandı. 2024 yılında mikro kredi imkanından yararlanan kadınların çekleri Nevşehir İl Özel İdaresinde düzenlenen törenle takdim edildi. Törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve kredi almaya hak kazanan kadınlar katıldı. Programda İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulunan Nevşehir Valisi Ali Fidan, verilen kredilerin amacına ulaştığını söyledi. Vali Fidan, "Bu gün 33 kadına 645 bin liralık mikro kredi dağıtımını gerçekleştirdik. Biliyoruz ve inanıyoruz ki kadınlar, eğitimde, bilimde, sanatta, siyasette, sporda kısacası her alanda topluma önemli katkı sağlıyorlar ve önemli başarılara imza atıyorlar. Bugün verdiğimiz mikro kredi de kadınlarımızın çalışmalarına ilk adım, ilk destek projesi oluyor. Burada görüyoruz ki 2014 yılından bugüne kadar 407 kadın bu kredilerden yararlanmış. Her biri farklı şekillerde ve ürünlerle evlerinde başladıkları işlerini büyüterek bugün birçok kadın işveren durumuna geldi. Bu krediler amacına ulaştı. Biz de istiyoruz ki; kadınlarımız hem aile bütçesine hem de topluma destek sağlasın. Bu sayede kendi ayakları üzerinde durabilsin. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle bir kez daha tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, çeklerini alan kadınların yaptıkları çalışmaları da yakından inceledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nevşehir İl Özel İdaresi Nevşehir Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ayhan Uzunyayla kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Ayhan Uzunyayla kaç yaşında, nereli? Halil Tunçay kimdir? CHP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay kaç yaşında, nereli? Şinasi Kuytak kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Şinasi Kuytak kaç yaşında, nereli? İsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin kaç yaşında, nereli? Mürsel Yıldızkaya kimdir? CHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya kaç yaşında, nereli? Münir Eren kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Münir Eren kaç yaşında, nereli? Murat Yıldız kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Murat Yıldız kaç yaşında, nereli? Ertunç Güngör kimdir? CHP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör kaç yaşında, nereli? Süleyman Kandil kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Süleyman Kandil kaç yaşında, nereli? Beyhan Güler Yılmaz kimdir? Gelecek Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Beyhan Güler Yılmaz kaç yaşında, nereli? Veli Gündüz Şahin kimdir? CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin kaç yaşında, nereli? Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? CHP İzmir- Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel kaç yaşında, nereli? Murat Bozkurt kimdir? Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt kaç yaşında, nereli? Coşkun Ünal kimdir? CHP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Fidaner kimdir? Gelecek Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Fidaner kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title