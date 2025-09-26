Haberler

Nevşehir'de Kabak Çekirdeği Hasadı Yapıldı

Nevşehir'de Kabak Çekirdeği Hasadı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir, 2019 yılında coğrafi işaret alan çerezlik kabak çekirdeği üretiminde Türkiye genelinde ilk sırada yer alıyor. Vali Ali Fidan, 2024 yılında 300 bin dekara ulaşan üretim alanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

2019 yılında coğrafi işaret alan ve Türkiye genelinde çerezlik kabak çekirdeği üretiminde ilk sırada yer alan Nevşehir'de kabak çekirdeği hasadı yapıldı.

Hasat programı, Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören Köyü'nde gerçekleştirildi. Programa katılan Nevşehir Valisi Ali Fidan, çiftçilerle birlikte tarlaya girerek kabak kırdı ve kabak çekirdeği ayıkladı.

Vali Ali Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kabak çekirdeğinin hem Nevşehir hem de Türkiye için önemli bir ürün olduğunu vurguladı:

"Üretim yapan tüm çiftçilerimize hayırlı hasatlar diliyorum. Nevşehir'de çerezlik kabak çekirdeği önemli bir ürün. 2005 yılında 25 dekar alanda başlayan üretim, 2024 yılında 300 bin dekara ulaşmış durumda. Bu üretimle Nevşehir, 23 bin 670 ton ürün elde ederek Türkiye genelindeki üretimin yaklaşık yüzde 34'ünü karşılıyor. Çerezlik kabak çekirdeği, Nevşehir ihracatının da yüzde 2'sini oluşturuyor. Hem üretim miktarı hem de lezzetiyle öne çıkan bir ürün. Biz de çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Türkiye genelinde ise 2024 yılı verilerine göre 778 bin 594 dekar alanda çerezlik kabak üretimi yapılırken, yaklaşık 71 bin ton ürün elde edildi.

Vali Fidan, açıklamaların ardından traktörün direksiyonuna geçerek kabak hasadı yaptı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
CHP Güsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti

CHP'de beklenen son! Gürsel Tekin dahil 6 ismin bileti kesildi
Netanyahu, BM'de kürsüye 'Düşman ülkeler' haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz

Kürsüye "Düşman ülkeler" haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin Aydın'ın babası bakın ne iş yapıyor

Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin'in babası bakın ne iş yapıyor
Sadettin Saran ilk neşteri vuruyor! Fenerbahçe'de ayrılık

Sadettin Saran ilk neşteri vurdu! Fenerbahçe'ye veda ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.