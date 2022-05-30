Nevruz Barajı 55 bin dekarlık araziyi suya kavuşturacak - Haberler

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yapımı devam eden Nevruz Barajı sulama inşaatı tamamlandığında 55 bin dekarlık tarım arazisini suyla buluşturacak.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Sivas'ta 55 bin dekarlık tarım arazisini modern borulu sistemle sulamasını sağlayacak Yıldızeli Nevruz Barajı sulama inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Projenin tamamlanması ile bölgede ürün çeşitliliğinin artacağını, tarıma dayalı sanayinin gelişerek bölge halkının sosyoekonomik gelişimine katkı sağlanacağını aktaran Akca, "Bölgede yapılacak sulu tarım ile 4 bin 950 kişiye istihdam ve 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 43 milyon 226 bin 135 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Nevruz Barajı sulaması işi kapsamında, 47 bin 300 metre ana boru hattı ve toplam 147 bin 400 metre yedek boru hattı yapılacak.

Ana boru hattında 32 bin 900 metre boru imalatı tamamlanırken, yedek boru hatlarında ise 109 bin 600 metre boru imalatı bitirildi.