Netflix'in yeni dizisinin oyuncu seçmeleri tamamlandı

Netflix'in Selman Nacar yönetmenliğindeki yeni dizisi "Palas Pandıras" için Türkiye genelinde başlattığı oyuncu seçmeleri sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisan ayı başında duyurusu yapılan ve 18-22 yaş aralığında, 1,90 metre üzeri boya sahip gençlerin davet edildiği seçmelerin sonucunda "Serhat" karakteri için 22 yaşındaki Mert Fındıkçı seçildi.

Duyurunun ardından gençler, özel bir metni canlandırdıkları ve basketbol yeteneklerini sergiledikleri videolarla başvuru yaptı. Kamera önü deneyimi şartı aranmayan seçmelerde, oyunculuk potansiyeli ve saha içi hakimiyetiyle öne çıkan adaylar İstanbul'a davet edildi.

Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mardin ve Samsun'dan gelen 10 aday, profesyonel oyuncu koçu ve basketbol antrenörü eşliğinde kamp programına katıldı. Sürecin sonunda basketbol yeteneğini oyunculuk potansiyeliyle birleştiren Mert Fındıkçı, yapım ekibi tarafından kadroya dahil edildi.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle seçmelere katılan 2,01 metre boyundaki Fındıkçı, Ankara Basketbol Ligi ve Ankara Büyük Erkekler Ligi'nde 7 yıl forma giydi ve 2 yıl basketbol antrenörlüğü yaptı. Daha önce kamera önü deneyimi bulunmayan Fındıkçı, eğitimine Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölümünde devam ediyor. Fındıkçı, çekimlerinin ardından 190 ülkede izleyiciyle buluşacak dizinin oyuncu ekibiyle çalışmalarına başladı.

Selman Nacar'ın senarist ve yönetmenliğini üstlendiği, aynı zamanda Kuyu Films çatısı altında yapımcısı olduğu Palas Pandıras, sakatlık yüzünden parkelere erken veda etmek zorunda kalan eski bir milli basketbolcunun, 5 yetenekli lise öğrencisinin yaşamına dokunuşunu konu alıyor.

Öte yandan, kamera arkasında da gençleri desteklemeyi sürdüren Netflix, bugüne dek senaryo yazımından görsel efektlere, reji eğitiminden uyarlama atölyelerine kadar 40'ı aşkın ücretsiz programı hayata geçirdi. İki yıldır devam eden "Türkiye Yetenek Haritası" inisiyatifiyle Çanakkale'den Mardin'e, Konya'dan Hatay'a uzanarak Anadolu'nun dört bir yanındaki gençlere ulaşan platformun, kamera arkasına yönelik eğitimler vereceği yeni şehirlerin gelecek haftalarda açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Enes Ege
