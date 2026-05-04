Netflix'in 10. yıl festivali İzmir'de 8 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Güncelleme:
Netflix'in Türkiye'deki 10. yılı dolayısıyla düzenlediği "N 10 Yıl Ama: Bir Netflix Festivali"nin ilki İzmir'de gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yoğun ilgi gören İzmir Kültürpark'taki etkinlik, iki günde 8 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Netflix'in sevilen yapımlarından ilham alan etkinlik alanı, ziyaretçilere eğlenceli bir deneyim sundu. Katılımcılar, tematik alanlar, interaktif oyunlar ve özel fotoğraf noktalarıyla Netflix'in farklı evrenlerini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Renkli görüntülere sahne olan festival, yolculuğuna İstanbul ve Ankara duraklarıyla devam edecek.

Türkiye'de 10 yılda 90'dan fazla yerli hikayeyi ve birçok global yapımı üyeleriyle buluşturan şirket, bu dönüm noktasını hayranlarıyla birlikte kutlamaya devam ediyor.

"N 10 Yıl Ama: Bir Netflix Festivali"nin bir sonraki durağı İstanbul olacak. 9-10 Mayıs tarihlerinde Zorlu Center'da ziyaretçilerini ağırlayacak organizasyonun son durağı ise 16-17 Mayıs'ta Ankara Atlıspor Kulübü olacak.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya
