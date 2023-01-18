Netflix, 385 bin dolar maaşla personel alacak

Geçen yıl abone sayılarındaki hızlı düşüşün ardından yüzlerce kişiyi işten çıkaran dijital içerik platformu Netflix, özel jetlerinden biri için aradığı uçuş görevlisine yılda 385 bin dolara kadar ücret verecek.

Netflix, yılda 385 bin dolarla özel jetlerinden birinde çalıştırılmak üzere personel aradığını duyurdu. Netflix işe alınacak personelin 'bağımsız muhakeme, sağduyu ve olağanüstü müşteri hizmetleri becerilerine' sahip olması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca ilanda, işe alınacak kişinin 'az yönlendirmeyle çalışabilecek, kendi kendine motive olabilen bir yapıya sahip olması gerektiği' de belirtiliyor.

ADAYLARIN 13.6 KG AĞIRLIĞINDAKİ EŞYALARI KALDIRABİLMESİ GEREKİYOR

Maaş aralıklarının 60 bin ila 385 bin dolar arasında değişeceğini aktaran Netflix, ve miktarın işe alınan kişinin geçmişi, deneyimi ve becerileri gibi faktörler dikkate alınarak belirlendiğini söyledi.

İşe alınacak kişinin görevleri arasında kalkıştan önce kokpit, kabin ve uçak mutfağındaki ekipmanları kontrol etmeyi içeriyor. Ayrıca adayın 13.6 kg ağırlığındaki eşyaları da kaldırabilmesi gerektiği belirtiliyor.

SEYAHAT ENGELİ OLMAMASI LAZIM

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentinde istihdam edilecek kişinin ülke içinde ve dünyanın dört bir yanına seyahat etmeye hazır olması gerektiği belirtiliyor.