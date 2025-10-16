Haberler

Nestle, 16 Bin Çalışanı İşten Çıkarmayı Planlıyor

İsviçre merkezli gıda ve içecek şirketi Nestle, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya genelinde 16 bin çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı. Beyaz yakalı çalışanların 12 binini oluşturduğu bu plan, şirketin değişen piyasaya uyum sağlama çabalarının bir parçası.

Nestle, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin bu dönemdeki satışları yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterirken Çin'deki satışlar zayıfladı.

Şirket, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Bu çalışanların 12 binini beyaz yakalılar oluşturacak. Kalan 4 bin pozisyon ise ağırlıklı olarak imalat ve tedarik zinciri birimlerinden olacak.

Nestle Üst Yöneticisi Philipp Navratil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın değiştiğini ve şirketin de buna ayak uydurmak için daha hızlı değişmesi gerektiğini belirterek, "Bu değişim, önümüzdeki iki yıl içinde çalışan sayısını azaltmak için zor ama gerekli kararlar almayı da kapsayacak. Bunu saygı ve şeffaflıkla yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
