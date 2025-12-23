Haberler

Nükleer Düzenleme Kurumundan karakterizasyon rapor kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanların çevresel iyileştirilmesi için gerekli radyolojik karakterizasyon raporunun biçim ve içeriğini belirledi. Bu rapor, çevresel iyileştirme faaliyetlerini yürüten kuruluşlar tarafından NDK'ya sunulacak.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanların çevresel iyileştirilmesi faaliyetleri kapsamında, alanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasına ilişkin yetkilendirme sürecinde sunulması gereken radyolojik karakterizasyon raporunun biçim ve içeriğini belirledi.

Konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, çevresel iyileştirme faaliyetlerini yürüten ve alanın düzenleyici kontrolden çıkarılması için yetkilendirilen kuruluş, NDK'ya iletmekle yükümlü olduğu raporu belirtilen formata göre hazırlayacak.

Söz konusu raporda, mevzuat, alana ilişkin bilgiler, radyasyon ölçümü ve numune alma işlemleri, radyasyon ölçümü ve radyoaktivite analizi sonuçları, radyolojik risk değerlendirmesi, sonuç ve değerlendirme bölümleri ile ekler ve kaynakçanın yer alması öngörüldü.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak

Olay adam Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
title