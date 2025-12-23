Nükleer Düzenleme Kurumundan karakterizasyon rapor kararı

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanların çevresel iyileştirilmesi faaliyetleri kapsamında, alanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasına ilişkin yetkilendirme sürecinde sunulması gereken radyolojik karakterizasyon raporunun biçim ve içeriğini belirledi.

Konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, çevresel iyileştirme faaliyetlerini yürüten ve alanın düzenleyici kontrolden çıkarılması için yetkilendirilen kuruluş, NDK'ya iletmekle yükümlü olduğu raporu belirtilen formata göre hazırlayacak.

Söz konusu raporda, mevzuat, alana ilişkin bilgiler, radyasyon ölçümü ve numune alma işlemleri, radyasyon ölçümü ve radyoaktivite analizi sonuçları, radyolojik risk değerlendirmesi, sonuç ve değerlendirme bölümleri ile ekler ve kaynakçanın yer alması öngörüldü.