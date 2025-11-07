Nakkaş Holding, ALPET'i Bünyesine Kattı

Nakkaş Holding, enerji sektöründeki büyüme ve çeşitlenme stratejileri doğrultusunda adım atarak, ALPET'i bünyesine kattı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Nakkaş Holding, başta enerji olmak üzere sanayi, havacılık, yenilenebilir enerji ve lojistik alanlarında büyüme stratejisini sürdürüyor.

Global Terminal ile Türkiye genelinde 70'e yakın akaryakıt istasyonu işleten GGG Petrolleri'ni çatısı altında bulunduran holding, ALPET'in gruba katılmasıyla enerji alanında sinerji yaratmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar, uzun yıllara dayanan güvenli yatırım ve işletme alanında tecrübelerinin olduğunu belirtti.

Güçlenerek büyüyen istikrarlı yönetim yapıları olduğunu aktaran Hinginar, "3 bine yakın insan kaynağımızla faaliyet gösterdiğimiz sanayi, lojistik ve enerji alanlarında sürdürülebilir başarıya odaklanıyor, ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hinginar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında jet yakıtı depolama ve ikmal tesisi için Petrol Ofisi Grubu ile ortaklık yapıp PONAK Akaryakıt Dağıtım AŞ'yi hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz katma değeri yüksek yatırımlarımızla uzun vadeli ve istikrarlı büyüme hedeflerimizi hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Enerji ve sanayi sektörlerinde hem yurt içinde hem yurt dışında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Çünkü ülkemizin geleceğine güvenle bakıyoruz. Bu gelişmenin Nakkaş Holding ve ALPET için hayırlı olmasını temenni ediyor, ülkemiz ve enerji sektörümüz için değerli katkılara vesile olmasını diliyoruz."