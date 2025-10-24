Haberler

Nakitera, Dijital Nakit Yönetiminde Yenilikçi Çözüm Sunuyor

Güncelleme:
Nakitera, ödeme ve tahsilat süreçlerini entegre eden yapay zeka destekli platformu ile fintek sektöründe öne çıkıyor. Şirket, finansal sürdürülebilirliği güçlendirmeyi hedefleyerek çeşitli çözümler sunmakta.

Nakitera, ödeme ve tahsilat süreçlerini tek platformda birleştiren 360 derece finansal ekosistem yapısıyla fintek sektöründe dijital nakit yönetimi alanında yeni bir çözüm sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20'den fazla banka ve ödeme kuruluşuyla entegre çalışan yapısıyla Nakitera, yapay zeka destekli teknolojileriyle işletmelerin finansal karar alma süreçlerini daha akıllı, hızlı, esnek ve öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

MoneyPay Finansal Teknoloji adıyla kurulan şirket, isim değişikliğine giderek faaliyetlerine Nakitera markasıyla devam ediyor.

Yapay zeka destekli teknolojileri ve sekiz farklı ürünle hizmet sunan platform, şirketlerin nakit yönetiminde güvenli ve verimli bir yapı kurmasına katkı sağlıyor.

Nakitera, Tedarikçi Finansmanı, Dinamik ve İhale Usulü İskonto, Mega Merchant, Doğrudan Borçlandırma ve Kurumsal Cüzdan gibi çözümleriyle kurumsal firmalardan tedarikçilere, bayilerden satış noktalarına kadar tüm paydaşları aynı dijital altyapı altında buluşturuyor.

Şirket, sektörde bir ilk olarak geliştirdiği Ortak Ödeme Paneli ile kredi kartı, ticari kredi ve ödeme isteği gibi yöntemleri tek ara yüzde birleştirerek, ödeme ve tahsilat işlemlerinin esnek, hızlı ve güvenli şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Kurumsal Cüzdan ürünüyle işletmelerin kendi bayi ağlarında puan, kampanya ve ödül yönetimi içeren kapalı devre ödeme altyapısı kurmasına imkan sunulurken, yapay zeka destekli AI Agent ve Akıllı CFO Dashboard çözümleri sayesinde finansal veriler gerçek zamanlı analiz edilerek nakit akışı daha öngörülebilir hale geliyor.

Nakitera Genel Müdürü Bulut Arukel, henüz ilk yılı doldurmadan, Nakitera ürünlerinin Türkiye'nin büyük şirketlerinde aktif şekilde çalıştığını belirtti.

Elde ettikleri hacim ve kullanıcı büyümesinin vizyonlarının sahadaki karşılığını gösterdiğini aktaran Arukel, şöyle devam etti:

"Bizim için mesele yalnızca teknoloji değil, işletmelerin finansal sürdürülebilirliğini güçlendiren, stratejik bir yol arkadaşı olmak. Aktif firma, bayi ve tedarikçi sayımızı artırmaya devam ederek 15 milyar lira işlem hacmi hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan sonraki dönemde her çeyrekte en az bir yapay zeka tabanlı yeniliği devreye alarak işletmelerin finansal karar süreçlerini daha akıllı ve öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
