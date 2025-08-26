Nadir Konstriktif Perikardit Hastası Elvide Kalaycı, Tedavi Sonrası Sağlığına Kavuştu

Nadir görülen konstriktif perikardit hastası Elvide Kalaycı Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yıllarca nefes darlığı, ayaklarda ve karında şişlik ile düşük tansiyon gibi şikayetlerle farklı sağlık kuruluşlarında tedavi gören Kalaycı'ya kalp yetmezliği tanısı konuldu. Ancak Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan ileri tetkiklerde, Kalaycı'ya kalbin dış yüzeyini saran zarın taşlaşarak kalp kasının çalışmasını engellediği konstriktif perikardit hastalığı teşhis edildi.

Teşhisi koyan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Korhan Erkanlı tarafından gerçekleştirilen ve Kalaycı'nın kalbini saran taşlaşmış zarın çıkartıldığı ameliyat sürecinin ardından hasta iyileşme sürecine girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkanlı, ameliyatla kalp üzerindeki baskıyı kaldırarak organın yeniden sağlıklı atmasını sağladıklarını belirtti.

Hastanın sağlığına kavuşmasına giden süreçle ilgili bilgileri paylaşan Erkanlı, "Kalp zarını tamamen taşlaştıran konstriktif perikardit hastalığı, kalbi dışarıdan baskılayarak çalışmasına engel olur. Bu nedenle hastada ilerleyici nefes darlığı, ayak ve karın şişliği gibi bulgular ortaya çıkmış. Bu tablo zamanla böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Biz tanıyı koyar koymaz hemen hastamızı yatırarak ameliyata aldık. Kalbi saran bu taşlaşmış dokuyu özel bir cerrahi teknikle tamamen temizledik. Kalp yeniden sağlıklı şekilde çalışmaya başladı." değerlendirmelerinde bulundu.

Erkanlı, benzer şikayetleri olan hastaların yalnızca kalp yetmezliği çerçevesinde değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, konstriktif perikarditin nadir ama çok ciddi sonuçlar doğurabilen bir hastalık olduğunu ifade etti.

Özellikle uzun süredir şikayetleri devam eden hastalarda, ileri düzey tetkiklerle kalp zarının durumunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Erkanlı, erken tanı ve doğru cerrahi müdahalenin hastanın yaşamını tamamen değiştirebileceğini anlattı.

"Kanım çekiliyor gibi oluyordu, göz kapaklarımı bile kaldıramıyordum"

Ameliyat sonrası yaşadıklarını anlatan Elvide Kalaycı, şu ifadeleri kullandı:

"Kanım çekiliyor gibi oluyordu, göz kapaklarımı bile kaldıramıyordum. Kalkamıyor, yürüyemiyordum. Kastamonu'da defalarca hastaneye gittim ama hep aynı teşhisle gönderildim. Buraya gelene kadar bu kadar imkan olduğunu bilseydim çok daha önce gelirdim. Ameliyatım çok iyi geçti, şimdi nefes alabiliyorum."