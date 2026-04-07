Haberler

Şekerbank'ta üst düzey atama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şekerbank, Mustafa Çamlar'ı Dijital Çözümler ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı. 28 yıllık deneyimiyle bankacılık sektöründe önemli projelere liderlik eden Çamlar, dijitalleşmeyle işletmelere finansmana erişimi artırmayı hedefliyor.

Şekerbank Dijital Çözümler ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mustafa Çamlar getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, finans sektöründe 28 yılı aşkın deneyime sahip olan Çamlar, bankacılık kariyerine 1998'de başladı.

Demirbank, Millennium Bank, QNB Türkiye ve DD Mortgage'ta görevler üstlenen Çamlar, Şekerbank'a katılmadan önce Denizbank bünyesinde Bireysel ve Özel Bankacılık Ürün Yönetimi ve Pazarlama Direktörü ve aynı zamanda Deniz Portföy AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütüyordu.

Kariyeri boyunca bireysel kredi ürünleri, tüketici finansmanı süreçlerinin kurulması, müşteri kazanımına yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, finansal planlamayla hazine aktif-pasif yönetimi alanlarında çeşitli projelere liderlik eden Çamlar, ayrıca bankacılık ürünlerinin dijital kanallar üzerinden yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda aktif rol üstlendi.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Çamlar'ın, Yeditepe Üniversitesinde MBA ve Sabancı Üniversitesinde Executive MBA dereceleri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Çamlar, Şekerbank gibi köklü bir kurumun parçası olmaktan büyük bir gurur ve heyecan duyduğunu belirtti.

Çamlar, "Şekerbank'ın Anadolu bankacılığı yaklaşımını, dijitalleşmenin sunduğu imkanlarla daha da güçlendirerek, işletmelerimizin ve üreticilerimizin finansmana hızlı, kolay ve sürdürülebilir erişimini artırmayı hedefliyoruz. Müşteri odaklı, veriyle beslenen ve sahayla entegre çözümlerle hem işletme bankacılığında hem de dijital kanallarda katma değeri yüksek bir büyüme yaratmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler

Rusya savaşa dahil oldu! İran'a tüm listeyi verdiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı

Adını tarihe yazdırdı!

İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki

İrem Derici’den dikkat çeken çıkış: Artık içime dokunuyor
Siyasete kısa bir mola! Özgür Özel'in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur

Siyasete kısa bir mola! Amedspor için söyledikleri çok konuşulur