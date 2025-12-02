MÜSİAD Vizyoner'25

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey, silah tedarik eden büyük uluslara olan bağımlılık döneminin artık sona erdiğini belirterek, "Dolayısıyla gelecek, ulusların kendi yeteneklerini kullanabildiği ve sürdürebildiği bir dünyadır. Türkiye olarak sadece bu yeni düzene ayak uydurmakla kalmıyoruz, bunu sadece kendi bölgemizde değil, aynı zamanda tüm dünyada şekillendiriyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl "Konnektivite: Order-Disorder-Reorder" temasıyla düzenlenen, Türkiye'nin ve bölgenin kapsamlı gelecek vizyonu etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Vizyoner'25, Atatürk Kültür Merkezi'nde sürüyor.

"İnsanlığın Yeni Eşiği: Teknolojik Tekilliğe Ulaşmak" panelinde konuşan Beyribey, yapay zekanın silah olarak kullanılabildiğini, bunun da Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi teknolojik egemenliğini elde etmek için bir motivasyon olarak gördüğünü vurguladı.

Savunma ilişkilerinin "satın al" anlayışından çıktığını dile getiren Beyribey, "Savunma sanayisinde şu an da hava üstünlüğü bütün uluslar için hayati bir öneme sahip. Hem savaş uçakları hem de balistik silahlara karşı savunma sistemleri entegre ediliyor." ifadelerini kullandı.

Beyribey, ülkelerin hava sahasını koruması için bir karar verici altyapısına bütün kararları dahil etmesi gerektiğine vurgu yaparak, Milli Muharip Uçağı KAAN'dan bahsetti.

Ülkelerin ürettiği uçakları öncelikle radarlar ve uyarı veren, hava savunma gibi, sistemlerle entegre etmeleri gerektiğinden bahseden Beyribey, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapay zekanın sizlere düşmanınızın kesin yerini vermesi ve stratejik karar mekanizmasıyla taktik vermesi gerek. Silah tedarik eden büyük uluslara olan bağımlılık dönemi artık sona erdi. Dolayısıyla gelecek, ulusların kendi yeteneklerini kullanabildiği ve sürdürebildiği bir dünyadır. Türkiye olarak sadece bu yeni düzene ayak uydurmakla kalmıyoruz, bunu sadece kendi bölgemizde değil, aynı zamanda tüm dünyada şekillendiriyoruz."

"Kuantum konusunda ulusal bir stratejimiz olması gerektiğine inanıyorum"

IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna, Türk teknoloji profesyonellerine çok güvendiğini belirterek, "Bizler çok yetenekliyiz, dirençliyiz ve hevesliyiz. İlk adımı atan olmayı seviyoruz. Bunların hepsi Türkiye'ye has önemli özelliklerdir." ifadelerini kullandı.

Gürtuna, Türklerin problem çözme yeteneği ve yüksek teknoloji hamlelerinin ülkeyi ileriye taşıyacağını ve öncü olabileceği bir alanı bulmaya yardımcı olacağını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yüzden, kuantum konusunda ulusal bir stratejimiz olması gerektiğine inanıyorum. Bu, şöyle bir kuantumu deneyelim şeklinde bir şey olmamalı. Doğru ortaklıkları kurmalı, doğru proje planını hazırlamalıyız. Ayrıca kısa ve orta vadeli hedefler de net bir şekilde belirlenmelidir."

"Girişimcilerden yeni teknoloji üretimi ve sürdürülebilirlik bekleniyor"

IAT Automobile Technology Başkan Yardımcısı Joey Jiang ise tüm dünya için yapay zeka gibi teknolojilerin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Yapay zeka teknolojilerinin dünyanın ortak malı olduğunu ve kimseye ait olmadığını söyleyen Jiang, "Çin'de 'Yurt dışına çıkmazsanız yurt içinde size yer yok' derler, bu yüzden Çinliler her zaman ellerindekinin en iyisini yapmaya çalışıyor ki yurt içinde de satış yapabilsin. Girişimcilerden yeni teknoloji üretimi ve sürdürülebilirlik bekleniyor." ifadesini kullandı.

Jiang, yapay zekanın GPU ile başladığını dile getirerek, şirket olarak veri güvenliği konusunda pek çok farklı ortaklığa rağmen yeni ortaklığa da açık olduklarını söyledi.

"5G biraz zihniyet olarak başarısız oldu"

ZTE Corporation CTO Grubu Kıdemli Direktörü Hans Neff de 5G'nin verdiği bütün sözlerin yerine getirilmediğine vurgu yaparak, "5G biraz zihniyet olarak başarısız oldu diye düşünüyorum. 6G ise 5G'nin başarısız olduğu konularda daha iyi bir performans sergileyecek." diye konuştu.

6G ile jeneritif yapay zekanın bir araya gelmesi ile güzel bir ekosistem oluşabileceğini kaydeden Neff, "Yapay zeka 2022'de icat edilmedi ilk algoritmaları 1700 yılında düşünüldü. Sadece jeneritif yapay zeka yeni icat edildi." dedi.

Neff, ülkelerin altyapı inşa etmesi ve bu tür altyapı yatırımlarını tekel olmadan bütün insanlara hizmet etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Uzay çalışmaları ülkelerin ulusal kimliklerine katkı sağlıyor"

Axiom Space Hükümetlerarası İşlerden Sorumlu Direktör Necmettin Kaymaz ise uzayın devletler için önemine dikkati çekerek, "Uzay ulusal güvenlik ve iletişim için kritik altyapınızı güvence altına almanızı sağlayan bir egemenlik meselesi." dedi.

Aynı zamanda ülkelerin jeopolitik gelişmelerde yol almasına imkan veren bir güç olduğuna dikkati çeken Kaymaz, uzay çalışmalarının ülkelerin görünürlüğünü artırdığını ve ulusal kimliklerine katkı sağladığını anlattı.