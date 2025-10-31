MÜSİAD SAMEKS Ekim Ayı Sonuçlarını Açıkladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ekimde geçen aya göre 0,1 puan azalarak 51,3'e geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in ekim ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, ekimde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS, geçen aya göre 0,1 puan azalarak 51,3 oldu.

Bu dönemde, Hizmet Sektörü SAMEKS, aylık bazda 2 puan artarak 51,6, Sanayi Sektörü Endeksi ise 0,9 puan azalışla 49,6 oldu.

Hizmet sektöründe girdi alımları ve istihdam, Bileşik Endeksin istikrarını güçlendirirken sanayi sektöründe ise üretimdeki artış ve tedarikçi teslim süresi ile stoklardaki iyileşme endekse pozitif katkı sağladı. Bu gelişmeler, ekonomik faaliyetlerdeki toparlanmanın sürdüğünü gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi'nin eşik değerin üzerinde kalması, ekonomik aktivitenin genişleme sinyallerini sürdürdüğünü gösterdi.