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MÜSİAD Muğla Şubesi, Vergi Haftası'nda Defterdar'ı Ziyaret Etti

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MÜSİAD Muğla Şubesi, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Defterdarı İlhan Akçay'ı ve heyetini ziyaret etti. Ziyarette, vergi bilincinin geliştirilmesi için yapılacak etkinliklerin önemi vurgulandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube'sini Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Muğla Defterdarı ve beraberindeki heyeti ziyaret etti.

25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanan 36'ncısı Vergi Haftası kapsamında MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç ve Yönetim Kurulu'nu ziyarette Muğla İl Defterdarı İlhan Akçay'ı Grup Müdürleri Hakan Aksoy ve Davut Karagöz, Muhasebat Burcu Tekkaya, Hukuk Bürosu Koordinatörü Fatih Meral eşlik etti.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç ziyarette Defterdarlık çalışanlarının Vergi Haftasını kutlarken, yapılacak etkinliklerin toplumda vergi bilincinin geliştirilmesine ve tüm kesimlere benimsetilmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Muğla İl Defterdarı İlhan Akçay ise bu yıl Vergi Haftası'nın 36'ncısının 26 Şubat-3 Mart 2024 tarihleri arasında kutlandığını belirterek, Vergi Haftası'nın amacının verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilerek sağlıklı bir vergi bilinci oluşturmak ve gönüllü vergi ödeme alışkanlığını arttırmayı sağlamak olduğunu belirtti. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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