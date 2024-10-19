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MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi sona erdi

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (International Awareness Summit-IAS) tamamlandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (International Awareness Summit-IAS) tamamlandı.

MÜSİAD Genel Merkezi'nde yapılan ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirve, "Bize Fark Etmez" sloganıyla düzenlendi.

Zirve, toplumun farklı nedenlere bağlı olarak sahip olduğu sorunları tespit etmek, mevcut problemlere ışık tutmak için uluslararası arenayla karşılaştırmalı olarak tespit edilen sorunları ele almak, yaşanan problemlerle ilgili farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Zirvenin son paneli olan "Farklı Roller, Tek Bir Kadın", Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy'un katılımıyla düzenlendi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, şehirde gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. Yiğitbaşı, motivasyonunun sahadan gelen geri dönüşler, hayır duaları olduğunu belirterek, "Sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz. Biz sosyal medyayı çok aktif kullandığımız için de vatandaşımız her alanda oradan bize ulaşabileceğini biliyor. Benim motivasyonum sorumluluk duygusu, bir şeylere faydalı olabilme hassasiyeti." ifadesini kullandı.

Şehirde kadınlara yönelik verilen desteklere değinen Yiğitbaşı, Afyonkarahisar olarak kooperatif, markalaşma ve dijital pazarlamaya yönelik çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ise yönetim kurulunda kadın oranının yüzde 16'dan yüzde 27'ye çıktığını ifade etti. Satış organizasyonda kadın oranının az olduğunu belirten Mutuş, bu oranı da artırdıklarını aktardı.

Mutuş, tedarikçiler arasında geçen yıl yüzde 2 oranında kadın girişimci olduğunu kaydederek, "Şu an Yıldız Holding'de tedarik zincirimizdeki kadın oranımız yüzde 10 oldu, bir yılda bu orana ulaştık. Ağırlıklı kadın çiftçilerle çalışmaya başladık." şeklinde konuştu.

TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy da, kutuplarda yaptıkları çalışmaları anlattı. 123 Türk bilim insanının Antarktika'ya ayak bastığını ve burada bilimsel çalışmalar yürüttüklerini aktaran Özsoy, liseli öğrencilerin de bu alanda projeler yaptığını bildirdi.

Panelin ardından zirvenin kapanışında Farkındalık Ödülleri verildi ve aile fotoğrafı çekildi. Kapanış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Farkındalık Ödülleri verdi.

Ödül töreninde, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar Koca da yer aldı.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
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