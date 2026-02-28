Haberler

MÜSİAD Bursa Şubesi iftar programı düzenledi

MÜSİAD Bursa Şubesi iftar programı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MÜSİAD Bursa Şubesi ramazan etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenledi. Program, Genel Başkan Burhan Özdemir'in video ile selamlama konuşmasıyla başladı. Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, ramazan ayının birlikteliği pekiştirdiğini vurguladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi ramazan etkinlikleri çerçevesinde iftar programı düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Salonu'nda gerçekleştirilen program MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in video bağlantısıyla yaptığı selamlama konuşmasıyla başladı.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak da ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirmek, gönülleri birbirine yakınlaştırmak için çok değerli zamanlar olduğunu belirterek, Bursa'ya değer katan kıymetli isimleriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Şenocak ayrıca MÜSİAD Bursa Şubesi olarak şehirlerin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sunmak adına var gücüyle çalıştıklarını ve 2026 yılının Bursa Şubesi adına "Rekabet, Dönüşüm ve Dayanışma Yılı" olarak ilan ettiklerini söyledi.

İftarın ardından katılımcılar fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı! İşte suçlama
ABD-İran gerginliğinde tarihi adım: Barış anlaşmasına yaklaşıyoruz

Dünyayı sarsacak gelişme! ABD-İran gerginliğinde tarihi adım geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi

Erdoğan Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi
Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı

Bu savaş hazırlığı değil de ne? Hepsini halkın kullanımına açtı
Denizli'de kan donduran olay, sigara içti diye eşini 13 yerinden bıçakladı

Eşini 13 bıçak darbesiyle yaraladı! Vahşetin nedeni akılalmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi

Erdoğan Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti

Air Force One'dan inmiyordu! Şimdi tarifeli uçakla seyahat ediyor
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı