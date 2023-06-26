Muş'ta Hayvan Pazarında Sıkı Pazarlıklar Devam Ediyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Muş'ta hayvan pazarında istenilen seviyede yoğunluk yaşanmazken, Muş Belediyesi kesim alanını belirledi. Büyükbaş hayvanlar 50 ile 100 bin TL arasında alıcı bulurken, küçükbaş hayvanlar ise 4 ile 10 bin TL arası fiyatlardan alıcı buluyor. Besiciler maliyetlerin artmasına rağmen fiyatların düşük olduğunu belirtiyor.

Hayvan pazarında sıkı pazarlıklar devam ediyor

MUŞ Muş'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında istenilen seviyede yoğunluk yaşanmazken, Muş Belediyesi ise kurbanlıkların kesileceği kesim alanını belirledi.

Sabahın ilk ışıkları ile kurbanlık almak için Muş Belediyesi Hayvan Pazarı'na gelen vatandaşlar, hayvan sahipleriyle yaptıkları sıkı pazarlığın ardından satın aldıkları kurbanlıkları araçlarına yükleyerek götürüyorlar. Büyükbaş hayvanlar 50 ile 100 bin TL arasında alıcı bulurken, küçükbaş hayvanlar ise 4 ile 10 bin TL arası fiyatlardan alıcı buluyor. Ayrıca Muş Belediyesi tarafından hayvan pazarının hemen yan tarafında bulunan kesim alanı, Kurban Bayramı'nda vatandaşların hizmetine sunulacak.

Canlı hayvan pazarını ziyaret eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kurbanlıklar için kesimhanelerin hazırlandığını ifade ederek, " Kurban Bayramı'na yaklaştığımız bu son iki günde zabıta ekiplerimiz ile tam kadro sahadayız. Vatandaşlarımızın hem kurban ibadetlerini ifa ederken hem de bayramlaşma esnasında yaşanabilecek sıkıntıları bertaraf etmek için canla başla çalışıyoruz. Özelikle kurban kesimleri için kesim noktalarımızı belirledik. Kurban için hazırladığımız mezbahanemiz de hem büyükbaş hem de küçükbaş kesim hizmetleri tek nokta olarak belirlendi. Daha önce kurduğumuz hayvan pazarımızda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların pazarlıklarına şahit olduk. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Hayvanlarını kurban pazarına getiren besici Yavuz Tektimur ise "Geçen yıla oranla değerlendirdiğimizde fiyatların düşük olduğunu söyleyebiliriz. Maliyetlerimiz arttı. Maliyetlerin artmasına rağmen fiyatlarımız artmadı. Geçtiğimiz sene 4-5 bin TL'ye verdiğimiz hayvanı bu sene yine aynı fiyata veriyoruz. Geçen bayramda burası doluydu insanlar geçemiyordu, bu sene neredeyse boş kaldı. Hem hayvan az ham de talep az bu sene. Koç iyi satılıyor oda piyasada yok" ifadelerini kullandı.