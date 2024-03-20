Muş Sultan Alparslan Havalimanında, şubat ayında 38 bin 187 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Muş Sultan Alparslan Havalimanının 2024 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre havalimanında şubat ayında 38 bin 187 yolcuya hizmet verilirken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 226 oldu. Yük trafiği ise 336 ton oldu. Yılbaşından bu yana yolcu trafiği 78 bin 442, uçak trafiği 464, yük trafiği ise 680 ton olarak gerçekleşti. - MUŞ