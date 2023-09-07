Muş Karasu Yatak Islah Projesi ile Sel Felaketleri Önleniyor

Muş Karasu Yatak Islah Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ederken, çalışmaların tamamlanmasıyla Muş Ovası'nda sel felaketlerinin önüne geçilecek.

Muş Ovası'nda bulunan tarım arazilerinin sulanmasında önemli rol üstlenen Karasu Nehri'nde 2008 yılında başlayan yatak ıslahı projesi devam ediyor. 1,5 milyarlık dev yatırım ile ovada yaşanan sel taşkınlarının önüne geçilmesi hedeflenirken, yeni alanlar da tarıma kazandırılmış olacak. 2008 yılında başlayan nehir ıslah projesinde yaklaşık 44 kilometrelik alanda ıslah çalışmaları tamamlandı. 2026 yılına kadar sürmesi planlanan proje tamamlandığında ise yaklaşık 110 kilometrelik alan ıslah edilmiş olacak. Islah çalışmalarının yapıldığı alanlarda ise ilkbahar döneminde herhangi bir taşkın yaşanmadı.

Karasu Nehri Islah Projesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat, 2008 yılında başlanılan projeye 1,5 milyar TL'lik dev bir yatırımın yapıldığını belirterek, "2008 yılında başlayan Muş Karasu Nehri Yatak Islah Projemizin 4'üncü etabındayız. 2007 ile 2023 yılları arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir dere ıslah çalışması yapıldı. Toplamda 110 kilometre olan Karasu Nehri Yatak Islah Projesi çalışmalar ile birlikte 110 kilometrelik alan 65 kilometreye düşecektir. Şu ana kadar ki 40 kilometrelik yatak ıslahı tamamlanmıştır. Biz 2023'te başlayan dördüncü etabımız ile birlikte yaklaşık 4 kilometrelik alan ıslah edilecektir. Proje ile birlikte tarım arazilerimizin taşkın riskini minimum düzeye düşürmüş olacağız. Mevcutta bulunan eski Karasu Nehri yatağını çıkan malzemelerle doldurarak vatandaşlarımıza tarım arazileri kazandıracağız. Bu projemiz tamamlandığında Muş Ovası'nda Karasu Nehri ile ilgili taşkın riski olmayacak. Ayrıca Karasu Nehri'nin bir önemi de mevcutta şu an ihalesi yapılmış olan sulama projesi için ana tahliye kanalı olarak kullanılacaktır" dedi.

2008 yılında başlatılan proje çerçevesinde 40 kilometrelik alanın ıslah edildiğini aktaran Müdür Fırat, "Projemizin bugüne kadar 40 kilometresini tamamlamış durumdayız. 2024 sonunda yaklaşık 44 kilometrelik bir yatak ıslahımız tamamlanacak. 2024'ten sonra projenin beşinci etap kısmını tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine verilecektir. Bu projeyle bölgemizde herhangi bir taşkın riski bulunmayacaktır. 2008 yılında başladığımız projemiz bugünkü fiyatları yaklaşık 1 milyar TL'lik bir harcama yapılmıştır. Toplamda projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 1,5 milyar TL'lik harcama yapılacaktır. Bugüne kadar 40 kilometrelik ıslahı tamamlamış bulunmaktayız. 2026 sonunda inşallah projemiz tamamıyla bitecektir" ifadelerini kullandı.

Islah projesinden önce her ilkbahar döneminde Muş Ovası'nın sular altında kaldığını hatırlatan Fırat, yapılan çalışmalar neticesinde sel riskinin ortadan kalktığını belirterek, "Bu proje yapılmadan önce Karasu Nehri'nin geçtiği köylerimizde ilkbahar döneminde yoğun yağıştan dolayı taşkınlar oluşuyordu. Hatta bazı yerleşim yerlerine araçla girişimiz olmuyordu. Bu bölgelerimize havadan ulaşmaya çalışıyorduk. Bu projenin yapılmasıyla bu taşkın riski ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bu projeyle 2014 yılından itibaren herhangi bir taşkın bölgede oluşmamıştır. Projenin en önemli sebebi taşkınları önlemek ve vatandaşların tarım arazilerini taşkından korumak için yapılmaktadır" şeklinde konuştu. - MUŞ