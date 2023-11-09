Muş Belediyesi Personelinin Maaş Kartı TROY'a Taşınıyor

Muş Belediyesi, personelin maaş kartının yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı. Belediye Başkanı Feyat Asya, Vakıfbank Muş Şubesi'ni ziyaret ederek kart değişikliği konusunda görüşmeler yaptı.

Muş Belediyesi, personelin maaş kartının, Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşınmasını kararlaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, anlaşmalı olduğu Vakıfbank Muş Şubesi'ni ziyaret etti.

Vakıfbank Şube Müdürü Fayım Çağlayan ile kart değişikliği konusunda görüşen Asya, maaş kartlarının TROY'a taşınması için ilk müracaatı yaptı.

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı tutumunu, yaptığı katliamları lanetlediklerini belirten Asya, "Bu duruma tepki göstermek için daha önce belediyemiz sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurmuştuk. Bugün de belediyemizin anlaşmalı olduğu bankalarda tüm personelin yerli ve milli olan TROY özellikli karta geçmesi için görüşmemizi yaptık. İlk müracaatı yaparak süreci başlattık." diye konuştu.