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Murat Ülker, Seçil Erzan'a para kaptıran isimlere fena patladı: İradelerine haciz koyarım

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Ünlü iş insanı ve Türkiye'nin en zengin adamı Murat Ülker'den Seçil Erzan'a para kaptıran ünlüler ve işadamlarını kızdıracak sözler geldi. Ülker, yaptığı açıklamada "Ben olsam, bu paralarını kaptıran insanların iradesine haciz koyar, vasi tayin ederim. Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?" dedi.

Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri olan Murat Ülker, Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu dolandırıcılık olayıyla ilgili konuştu.

"HERKES APTAL SİZ AKILLISINIZ ÖYLE Mİ?"

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya konuşan Ülker, Seçil Erzan'a para kaptıran ünlüler için "Ben olsam, bu paralarını kaptıran insanların iradesine haciz koyar, vasi tayin ederim. Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?" ifadelerini kullandı.

BORSA YATIRIMCISINA TAVSİYELER

Borsa oynayan bireysel yatırımcının sosyal medya hesaplarında birtakım kişilerin tavsiyelerine uyarak yatırım yapmasını yanlış bulduğunu ifade eden Ülker, "Borsa yatırımcısı bilinçli olmalı. Sağdan soldan duyumlarla borsaya para yatırmak akıllıca değil. Değeri düşük bir şirkete bakıyorsunuz borsada uçmuş. Sonra bir bakıyorsunuz, kendi reel değerine gelmiş ve düşmüş. Bir sürü kişi de zarar etmiş. Ne bekliyordunuz ki? Bana göre, bireysel yatırımcıların bankaların yatırım fonlarına yönelmesi gerekir. Sağlıklı olan budur" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın ünlü teknik adam Fatih Terim'in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edilmişti.

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istendi. Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Kasım 2023'te 4'ü tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Seçil Erzan Murat Ülker Gündem Ekonomi Haberler

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Yorumlar (8)

VATANSEVER:

asgari ücret 20 bin olsun diyenler içinde geçerli bu cümle. asgari 20 olsa peynir zeytin 300 lira olur. İşveren iflas mı etsin. Üretim mi dursun. mecbur zam yapacaklardı.

Yanıtla1910
Mete GÖK:

Aklı selim insanın hali başka oluyor

Yanıtla222
YİĞİT TÜRKALP:

ÇOK DOĞRU SÖYLÜYOR.

Yanıtla123
Ancinsan Toranaga:

Aynen doğru demiş

Yanıtla15
Onder Yildiz:

Ülker grubu önce ürettiği urunleri bir denetlesin,etiket okuryazarligi artsın ülkedede.

Yanıtla02
Altay Bozkurt:

ARDAYA OKADAR SEVINDIMKI! : )) 7 MILYON DOLAR PARA YATIRMIS HEPSI BUHAR OLMUS ALLAHA SÜKÜR !!! ALLAH BIRSEKILDE ALIR VERDIKLERINI, SEN INSAN OLMAZSAN!!!! FAIZ EN BÜYÜK HARAM, AMA PARA TATLI DIMI???? : ))

Yanıtla01
Aysegulll:

Helal olsun adam doğru söylüyor

Yanıtla01
KILIÇ ASLAN:

Dolandırıcılığın en kolay tanımı ava gidenin avlanması değil mi zaten. Vakti zamanında 10bin TL'lik telefonu 2 bine almak isteyen vatandaş "kutu içerisinden salatalık çıktı" diye az mı şikayet etti. Niye sorgulamıyordu bu insanlarda, o telefon çalıntı olmadıkça bu paraya nasıl satılabilir diye!

Yanıtla00
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