Multinet Up, Yemek Kartı Kullanıcılarına Güvenli ve Pratik Ödeme Deneyimi Sunuyor

MultiNet yemek kartı ile şirket çalışanlarının hayatını kolaylaştıran Multinet Up, yeni nesil teknolojilerle geliştirdiği ödeme altyapıları sayesinde yemek kartı kullanıcılarına güvenli, pratik ve sorunsuz bir ödeme deneyimi sunuyor. Şirket çalışanlarına ayrıcalıklar da sunan Multinet Up çözümleri, işverenlere de operasyonel verimlilik ve maliyet avantajı sağlıyor.

Multinet yemek kartı ile şirket çalışanlarının hayatını kolaylaştıran Multinet Up, yeni nesil teknolojilerle geliştirdiği ödeme altyapıları sayesinde yemek kartı kullanıcılarına güvenli, pratik ve sorunsuz bir ödeme deneyimi sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, yeni nesil ürün ve hizmetleriyle işverenlerin ve çalışanların hayatını kolaylaştırıyor. Şirketlere operasyonel verimlilik ve maliyet avantajı sunarak tasarruf imkanı sağlayan Multinet Up çözümleri, şirket çalışanlarına ise güvenli, pratik ve sorunsuz ödeme deneyiminin yanı sıra para puan biriktirerek ekstra bakiye kazanımı gibi birçok ayrıcalık sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever, 1999'da yemek çeki sektöründeki ilk akıllı kartı üreterek Türkiye'yi yemek kartı kavramıyla tanıştırdıkları günden bugüne, yemek kartı, kurumsal hediye kartı, akaryakıt, konaklama ve toplu satın alma çözümlerimizle 10 milyondan fazla kart kullanıcısına hizmet verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Multinet Up olarak ülkemizin en büyük kapalı devre ödeme altyapılarından birini yönettiğimiz ekosistemimizde, senelerdir yürütmekte olduğumuz teknoloji yatırımlarımız sayesinde neredeyse tüm işlemlerin uçtan uca dijital olarak gerçekleşmesini sağlıyoruz. Özellikle yemek kartı kullanıcılarının her gün kullandığı mobil cüzdan uygulamamız MultiPay, sunduğu gelişmiş ödeme deneyimi ile kullanıcılarımız ve harcama noktalarındaki esnaf tarafından oldukça takdir görüyor. Pürüzsüz, saniyeler içinde gerçekleşen bir ödeme kolaylığı sunuyoruz. 1,2 milyon cihaz üzerinden günlük 600 bin işlem sayısına ulaşan MultiPay bugüne dek yaklaşık 5 milyon 200 bin kez indirildi. IOS üzerinde yer alan en popüler ilk 50 finans uygulaması listesinde yer alıyoruz. Bu başarımız, mükemmel ödeme deneyimi için kesintisiz hizmet ve sıfır sorun politikamız doğrultusundaki çalışmalarımızın bir sonucu."

Fiziki kart kullanma zorunluluğu yok

Kullanıcıların yanlarında fiziksel kart taşımalarına gerek olmadan bakiye görüntüleme, QR kod ile ödeme, harcama noktalarını görüntüleme, bireysel kampanyalara katılım, kayıp ve çalıntı durumlarında yemek kartını bloke etme gibi tüm işlemlerini MultiPay üzerinden gerçekleştirebildiklerine dikkati çeken Sever, bu nedenle hiç fiziki kart talep etmeyip sadece sanal kart kullanmayı tercih eden kullanıcıların sayısının giderek arttığını aktardı.

Sever, "Örneğin geçtiğimiz haziran ayında yeni kart üretimlerimizin yüzde 17'si sanal kart oldu. Bu oran geçtiğimiz senenin aynı döneminde yüzde 9'du." açıklamasında bulundu.

Harcadıkça kazandırıyor

MultiPay'in bir diğer avantajının ise harcadıkça kazandıran sadakat uygulaması TatlıPara ile entegre olması olduğunu belirten Sever, 5 bin anlaşmalı TatlıPara noktaları olduklarını hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"1 TatlıPara'nın değeri 1 TL ve bu noktalarda kazanılan TatlıPara'lar MultiNet yemek kartı bakiyesine anında ekleniyor ve sadece TatlıPara noktalarında değil, MultiNet geçen tüm noktalarda harcanabiliyor. Düzenli olarak puan kazanımında ayda 3 yemek MultiNet'ten hediye oluyor. Özellikle hayat pahalılığının arttığı son yıllarda kart bakiyesini ay sonuna dek yetiştirmekte zorlanan kullanıcılarımızı oldukça memnun eden bu uygulama kapsamında, 3,8 milyon TL'si son 1,5 senede olmak üzere bugüne dek toplamda yaklaşık 9,8 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttık."