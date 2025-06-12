Multinet Up ve Yemeksepeti Yeni İşbirliği ile Dijital Ödemeleri Kolaylaştırıyor

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Multinet Up, yemek siparişi süreçlerini geliştirmek ve dijital ödeme taleplerine daha iyi hizmet verebilmek için Yemeksepeti ile işbirliği yaptı. Bu entegrasyon sayesinde MultiNet yemek kartı kullanıcıları, Yemeksepeti uygulaması üzerinden sipariş ödemelerini daha pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Multinet Up, yemek siparişi süreçlerini kolaylaştırmak ve dijital ödeme taleplerine daha iyi yanıt verebilmek amacıyla Yemeksepeti ile yeni bir işbirliği hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, MultiNet yemek kartı kullanıcılarının ve üye iş yerlerinin beklentileri doğrultusunda hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor.

Multinet Up, kullanıcılarının dijital ödeme beklentilerine yanıt vermek ve alışveriş deneyimini daha pratik hale getirmek amacıyla Yemeksepeti ile ödeme altyapısı entegrasyonunu tamamladı.

Taraflar arasında gerçekleştirilen işbirliği sayesinde MultiNet yemek kartı kullanıcıları, Yemeksepeti mobil uygulaması üzerinden verdikleri siparişlerin ödemesini daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde çevrim içi olarak yapabiliyor. Bu sayede, ödeme süreci kolaylaştırılırken, kullanıcıların dijital deneyimi de artıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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