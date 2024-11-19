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Multinet Up'ın Yeni Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Yelda Domaç Atilla Oldu

Multinet Up'ın Yeni Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Yelda Domaç Atilla Oldu
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Haberler
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Multinet Up, Yelda Domaç Atilla'nın yeni Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığını duyurdu. Atilla, finans dünyasında uzun bir kariyere sahip ve şirketin Hazine ve Finans Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Multinet Up'ın yeni Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Yelda Domaç Atilla oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Atilla, görevi bu ay itibarıyla üstlendi.

Saint Benoit Fransız Lisesinde aldığı lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Atilla, finans dünyasına, üniversite son sınıfta Abn Amro ve Deutsche Bankta yarı zamanlı çalışarak adım attı.

Kariyerine 2002'de Dow Jones Telerate firmasında satış yöneticisi olarak devam eden Atilla, 2003'te bankacılık sektörüne yöneldi ve TEB BNP, Bank Europa ve Deustsche Bankta portföy yönetimi ve satış alanında birçok pozisyonda görev aldı.

Deutsche Bank ve Doğan Grubu işbirliğinde kurulan DD Mortgage'ın kurucu ekibinde yer alan Atilla, burada Hazine Müdürü olarak görev yaptı.

Atilla, 2016'dan itibaren ise Multinet Up'ta Hazine ve Finans Direktörü olarak çalışmaya başladı ve bu alanda birçok projeye liderlik etti.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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