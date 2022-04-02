Muharrem İnce market alışverişini paylaştı! 1447 lira tutan alışverişin detayları belli oldu
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Muharrem İnce sosyal medyada yaptığı paylaşımda aylık market alışverişinin görüntülerini aktardı. İnce'nin market alışverişi 1447 lira tutarken bazı ürünleri ödediği miktar kameralara yansıdı. Biberin kilosuna 45.99, sucuğa 88.70 dana kuşbaşına 108 lira ödeyen İnce domatesin kilosunu 27.50 lira olarak görünce "Bunu kuyumcu tartsa daha iyi olur" şeklinde konuştu. Alışverişinin fişini kasiyere emanet eden İnce, gelecek ay tekrar gelerek enflasyon kıyaslaması yapacağını belirtti.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda market alışverişini paylaştı. Fiyatları beğenmeyen İnce, paylaşımına "Market arabası deyip geçmeyin, çok yakıyor çok!" notunu düştü.
Kameralara yansıyan görüntülerde İnce'nin domates, biber, et, bal ve bulgur gibi ürünler aldığı görüldü. Fiyatları sorarak alan ve market çalışanları ile sohbet eden İnce kasaya geldiğinde tutan miktar karşısında işte kısa bir şaşkınlık yaşadı. İnce'nin market alışverişi toplam 1447 lira tuttu.
Videonun sonunda kasiyerle konuşan ve 1447 lira tutan alışverişine tepki gösteren İnce, arefe günü markete tekrar geleceğini belirterek fişi kasiyere emanet etti. 1 ay sonra tekrar geldiğinde enflasyon kıyaslaması yapacağını belirten İnce, daha sonra marketten ayrıldı.
Kameralara yansıyan görüntülerde İnce'nin peynire 69.90, sucuğa 88.70 lira ödeme yaptığı görüldü. Domatesin kilosuna 27.50 lira veren İnce "Bunu kuyumcu tartsa daha iyi olur" ifadelerine yer verdi. İnce, alışverişinin devamında kıvırcığının tanesine 11.99, biberin kilosuna 45.99, Kudüs hurmasının yarım kilosuna 39, 450 gram bala 130, kağıt havlu mendile 118, dana kuşbaşının kilosuna ise 108 lira ödeme yaptığı kayıtlara geçti.