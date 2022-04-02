Muharrem İnce market alışverişini paylaştı! 1447 lira tutan alışverişin detayları belli oldu

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda market alışverişini paylaştı. Fiyatları beğenmeyen İnce, paylaşımına "Market arabası deyip geçmeyin, çok yakıyor çok!" notunu düştü.

İNCE'NİN ALIŞVERİŞİ 1447 LİRA TUTTU

Kameralara yansıyan görüntülerde İnce'nin domates, biber, et, bal ve bulgur gibi ürünler aldığı görüldü. Fiyatları sorarak alan ve market çalışanları ile sohbet eden İnce kasaya geldiğinde tutan miktar karşısında işte kısa bir şaşkınlık yaşadı. İnce'nin market alışverişi toplam 1447 lira tuttu.

"BAYRAMDAN ÖNCE TEKRAR GELECEĞİM"

Videonun sonunda kasiyerle konuşan ve 1447 lira tutan alışverişine tepki gösteren İnce, arefe günü markete tekrar geleceğini belirterek fişi kasiyere emanet etti. 1 ay sonra tekrar geldiğinde enflasyon kıyaslaması yapacağını belirten İnce, daha sonra marketten ayrıldı.

İNCE'NİN MARKET ALIŞVERİŞİN DETAYLARI

Kameralara yansıyan görüntülerde İnce'nin peynire 69.90, sucuğa 88.70 lira ödeme yaptığı görüldü. Domatesin kilosuna 27.50 lira veren İnce "Bunu kuyumcu tartsa daha iyi olur" ifadelerine yer verdi. İnce, alışverişinin devamında kıvırcığının tanesine 11.99, biberin kilosuna 45.99, Kudüs hurmasının yarım kilosuna 39, 450 gram bala 130, kağıt havlu mendile 118, dana kuşbaşının kilosuna ise 108 lira ödeme yaptığı kayıtlara geçti.