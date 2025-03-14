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Muğla'ya 2025 Yaz Sezonunun İlk Turist Kafilesi Geldi

Muğla'ya 2025 Yaz Sezonunun İlk Turist Kafilesi Geldi
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İngiltere'nin Bristol şehrinden gelen 149 yolcu, Dalaman Havalimanı'nda çiçekler ve hediyelerle karşılandı. Dalaman, 2025 yaz sezonunda 67 destinasyona uçuş düzenlemeyi planlıyor.

Muğla'ya 2025 yılının ilk toplu turist kafilesi İngiltere'nin Bristol şehrinden Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na geldi. Dalaman'a inen toplam 149 yolcu, Dalaman Havalimanı terminalinde çiçekler ve hediyelerle karşılandı.

Sezonun ilk uçuşu için düzenlenen törende Dalaman Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Mesut Yakuta ve DHMİ Dalaman Havalimanı Başmüdürü Özay Güçlü de yer aldı. Geçtiğimiz sene 5.6 milyon yolcu sayısına ulaşan Dalaman Havalimanı, 2025 yaz sezonunda pazarlama faaliyetlerinin de etkisiyle daha fazla destinasyona hizmet vermeyi ve yeni seyahat trendleri doğrultusunda yolcu deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Bu yıl 67 destinasyona uçuş düzenlenmesi planlanıyor ve 22 farklı ülkeden gelen misafirlere hizmet verilecek. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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