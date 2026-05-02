Muğla'da yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 14 artış

İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla'ya, 2026 yılının Ocak-Şubat-Mart aylarında 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 14 artış yaşanarak 3 ayda gelen yabancı turist sayısı 71 bin 757'ye ulaştı.

Bin 480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip Muğla'nın 13 ilçesinden Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Datça, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinin denize kıyısı bulunurken, Yatağan ve Kavaklıdere ilçeleri de tarihi dokusu ile turist çekiyor. Deniz, kum ve güneş turizminin yanında zengin tarihi kalıntılara ve arkeolojik buluntulara ev sahipliği yapan Muğla, önemli ören yerleri ile de kültür turizminin önemli noktalarından birisini oluşturuyor.

Muğla'ya 3 ayda gelen turistin yüzde 34'ü İngiliz

Muğla'yı tercih eden yabancı ülkeler arasında ilk sırayı İngiltere alıyor. İngiltere'den 3 ayda 24 bin 831, Almanya'dan 4 Bin 792, İrlanda'dan 3 bin 102, Fransa'dan 2 bin 030, İsveç'ten Bin 381 yabancı turist girişi oldu.

Havalimanlarından 36 bin 843 yabancı turist giriş yaptı

Türkiye'de İstanbul'dan sonra iki uluslararası havalimanına sahip Muğla'ya gelen yabancı turistlerin 28 bin 097'si Dalaman Havalimanı, 8 bin 746'sı da Milas-Bodrum Havalimanında giriş yaptı. 34 bin 914 yabancı turist ise Marmaris, Fethiye, Bodrum, Datça ve Milas'taki deniz gümrük kapılarından giriş yaptı. - MUĞLA

