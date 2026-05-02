Muğla'da yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 14 artış

Güncelleme:
İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla'ya, 2026 yılının Ocak-Şubat-Mart aylarında 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 14 artış yaşanarak 3 ayda gelen yabancı turist sayısı 71 bin 757'ye ulaştı.

Bin 480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip Muğla'nın 13 ilçesinden Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Datça, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinin denize kıyısı bulunurken, Yatağan ve Kavaklıdere ilçeleri de tarihi dokusu ile turist çekiyor. Deniz, kum ve güneş turizminin yanında zengin tarihi kalıntılara ve arkeolojik buluntulara ev sahipliği yapan Muğla, önemli ören yerleri ile de kültür turizminin önemli noktalarından birisini oluşturuyor.

Muğla'ya 3 ayda gelen turistin yüzde 34'ü İngiliz

Muğla'yı tercih eden yabancı ülkeler arasında ilk sırayı İngiltere alıyor. İngiltere'den 3 ayda 24 bin 831, Almanya'dan 4 Bin 792, İrlanda'dan 3 bin 102, Fransa'dan 2 bin 030, İsveç'ten Bin 381 yabancı turist girişi oldu.

Havalimanlarından 36 bin 843 yabancı turist giriş yaptı

Türkiye'de İstanbul'dan sonra iki uluslararası havalimanına sahip Muğla'ya gelen yabancı turistlerin 28 bin 097'si Dalaman Havalimanı, 8 bin 746'sı da Milas-Bodrum Havalimanında giriş yaptı. 34 bin 914 yabancı turist ise Marmaris, Fethiye, Bodrum, Datça ve Milas'taki deniz gümrük kapılarından giriş yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı

Kesilen cezayı öğrenince polise sarılıp ağladı
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor