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Muğla'da motorlu kara taşıtı sayısı 783 Bini aştı

Muğla'da motorlu kara taşıtı sayısı 783 Bini aştı
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TÜİK verilerine göre Muğla'da Mayıs ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 783 bin 38’e ulaştı. En fazla motosiklet bulunurken, Mayıs’ta 11 bin 640 araç el değiştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Muğla'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 783 bin 38'e ulaştı.

Kent genelindeki araçların türlerine göre dağılımına bakıldığında 290 bin 227 otomobil, 11 bin 258 minibüs, 4 bin 179 otobüs, 99 bin 355 kamyonet, 13 bin 26 kamyon, 318 bin 554 motosiklet, 2 bin 742 özel amaçlı araç ve 43 bin 697 traktör bulunduğu açıklandı.

Mayıs ayında 11 Bin 640 araç el değiştirdi

TÜİK verilerine göre Mayıs ayında Muğla'da toplam 11 bin 640 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Devir işlemleri içerisinde ilk sırayı 6 bin 365 adet ile otomobiller aldı. Otomobilleri 2 bin 922 adetle motosikletler takip etti. Aynı dönemde 1.551 kamyonet, 311 traktör, 269 minibüs, 119 kamyon, 57 otobüs ve 46 özel amaçlı aracın devri yapıldı.

Motosiklet sayısında artış devam ediyor

Muğla'da motosiklet sayısının 318 bin 554'e ulaşması dikkat çekerken, motosikletler kentteki en yaygın motorlu taşıt türü olmayı sürdürdü. Otomobil sayısı ise 290 bin 227 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan veriler, Muğla'da motorlu taşıt varlığının artışını sürdürdüğünü ve ikinci el araç piyasasında hareketliliğin devam ettiğini ortaya koydu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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