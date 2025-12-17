Haberler

Muğla'da araç sayısı bir ayda 4 bin 269 arttı

Muğla'da araç sayısı bir ayda 4 bin 269 arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Muğla'da Kasım 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 762.867'ye ulaştığını açıkladı. Araçların büyük çoğunluğu motosiklet ve otomobillerden oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre Muğla'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir ayda 4 bin 269 artarak 762 bin 867'ye yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Ekim 2025'te 758 bin 598 olan Muğla'daki toplam araç sayısı, Kasım ayında artış gösterdi. Araç sayısındaki artışta en büyük payı motosiklet ve otomobiller aldı. Kasım ayında araç türlerine göre değişim şöyle gerçekleşti: Otomobil sayısı 271 bin 320'den 281 bin 49'a yükselirken, minibüs sayısı 10 bin 918'den 10 bin 930'a çıktı. Otobüs sayısı 4 bin 152'den 4 bin 158'e yükselirken, kamyonet sayısı 97 bin 376'dan 97 bin 747'ye ulaştı. Kamyon sayısı 12 bin 820'den 12 bin 872'ye, motosiklet sayısı ise 308 bin 697'den 310 bin 408'e çıktı. Özel amaçlı araç sayısı 2 bin 585'ten 2 bin 605'e, traktör sayısı da 42 bin 999'dan 43 bin 98'e yükseldi. Kasım ayı itibarıyla Muğla'da en fazla kayıtlı araç türü 310 bin 408 ile motosikletler oldu. Motosikletleri 281 bin 49 ile otomobiller takip etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Jake Paul ve Anthony Joshua kozlarını paylaşacak

Dünyanın beklediği maça günler kaldı
title