Muğla'da araç sayısı bir ayda 4 bin 269 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre Muğla'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir ayda 4 bin 269 artarak 762 bin 867'ye yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Ekim 2025'te 758 bin 598 olan Muğla'daki toplam araç sayısı, Kasım ayında artış gösterdi. Araç sayısındaki artışta en büyük payı motosiklet ve otomobiller aldı. Kasım ayında araç türlerine göre değişim şöyle gerçekleşti: Otomobil sayısı 271 bin 320'den 281 bin 49'a yükselirken, minibüs sayısı 10 bin 918'den 10 bin 930'a çıktı. Otobüs sayısı 4 bin 152'den 4 bin 158'e yükselirken, kamyonet sayısı 97 bin 376'dan 97 bin 747'ye ulaştı. Kamyon sayısı 12 bin 820'den 12 bin 872'ye, motosiklet sayısı ise 308 bin 697'den 310 bin 408'e çıktı. Özel amaçlı araç sayısı 2 bin 585'ten 2 bin 605'e, traktör sayısı da 42 bin 999'dan 43 bin 98'e yükseldi. Kasım ayı itibarıyla Muğla'da en fazla kayıtlı araç türü 310 bin 408 ile motosikletler oldu. Motosikletleri 281 bin 49 ile otomobiller takip etti. - MUĞLA