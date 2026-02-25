Seralar zarar gördü, Muğla'da salatalık rekor fiyata ulaştı

Muğla'da kış aylarında etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına seralarda büyük zarara yol açarken, üretimde yaşanan kayıplar sebze fiyatlarına yansıdı. Menteşe ilçesindeki semt pazarında salatalığın kilogram fiyatı 150 liraya kadar yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Yoğun yağışlar nedeniyle birçok seranın su altında kalması üretimi olumsuz etkilerken, pazara gelen ürün miktarının azalması fiyatların yükselmesine neden oldu. Özellikle salatalıkta yaşanan arz sıkıntısı fiyatların kısa sürede katlanmasına yol açtı.

Menteşe'deki pazarcı esnafı, salatalık fiyatlarının üretimde yaşanan kayıplar nedeniyle yükseldiğini belirtti. Seralarda meydana gelen zarar nedeniyle ürünün azaldığını ifade eden esnaf, fiyatların önümüzdeki günlerde daha da artabileceğini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı