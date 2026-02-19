Haberler

Muğla'da Ocak ayı konut satışları açıklandı

Güncelleme:
TÜİK'in verilerine göre, Muğla'da 2026 Ocak ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Toplam konut satışı 1442 olarak kaydedildi, ikinci el satışlar ise hâlâ ağır basıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılı Ocak ayı verilerine göre Muğla'da konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "Satış Durumuna ve Satış Şekline Göre Satış Sayıları (İl)" istatistiklerine göre Muğla'da Ocak ayında toplam bin 442 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında bu sayı bin 620 olarak kaydedilmişti. Böylece konut satışlarında yıllık bazda gerileme yaşandığı görüldü.

Satışların 456'sı ilk el, 986'sı ise ikinci el konutlardan oluştu. Veriler, Muğla'da ikinci el konut satışlarının ağırlığını koruduğunu ortaya koydu. Muğla'da aynı dönemde 171 iş yeri satışı yapıldı. İş yeri satışlarının 42'si ilk el, 129'u ise ikinci el olarak kayıtlara geçti. - MUĞLA

