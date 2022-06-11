Muğla'da "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı düzenlendi - Haberler

Muğla'da, AK Parti Genel Merkez Kadınları Kolları Başkanlığınca "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" sloganıyla düzenlenen programda konuşan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Ök, Türkiye'de erkek iş gücüne katılım oranının yüzde 86, kadının iş gücüne katılma oranının ise yüzde 35 civarında olduğuna söyledi.

Buluşmaların 71'incisini Muğla'da gerçekleştirdiklerini belirten Ök, " Muğla'da 8 Muğlalı kadının başarısına şahitlik edeceğiz. Bu kadınlar, devlet desteğinden yararlanarak kendi hayallerin peşinden gitti ve iş hayatına atıldılar. Bu yola geçen yıl nisan ayında Hakkari'den çıktık. Bu projenin bu kadar ses getireceğinin çok da farkında değildik ama sonrasında bize gelen geri dönüşler neticesinde proje gerçekten çok büyük ses getirdi. Aslında biz devletin mevcut olan desteklerini anlatıyoruz. Buraya bugün Denizlili ya da İstanbul'dan bir kadın getirebilirdik. Ama sizlerin 'Belki o illerin imkanları farklıdır. Burası ile eşit değildir.' diye düşünmenize sebep olabilirdik. Özellikle Muğlalı başarı hikayesi yazmış kadınları tanıştırıyoruz. 'O yapmış. Ben de yapabilirim.' diyebilirsiniz." diye konuştu.

"Biz inanıyoruz ki büyük Türkiye'yi kadınlarla birlikte inşa edeceğiz." diyen Ök, şunları kaydetti:

"O yüzden 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' dedik. Türkiye'de erkek iş gücüne katılım oranı yüzde 86 civarında. Yüzde 14'lük daha bir yol kalmış ama kadının iş gücüne katılma oranı yüzde 35. Yani yüzde 65'lik daha önümüzde gidilmesi gereken bir yol var. Bu kalkınacak büyük Türkiye'yi kadınlarla inşa edeceğimizin matematiksel olarak da bir verisi. Bunu hep birlikte inşa edeceğiz. Biz bu yola çıkarken Cumhurbaşkanımızın 'Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiştir' sözünden yola çıktık. Bu bizim yola çıkarken en önemli ışığımız oldu. İnşallah bu programın sonunda belki birisinin hayatına dokunabilirsiniz. Ben inanıyorum ki burada da hayalleri olan kadınlar vardır. Onlar da bu hikayeleri, fırsatları gördükçe hayallerinin peşinden gidecektir."

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da AK Parti hükümetlerinin çok güzel işlere imza attığını, kadına yönelik her alanda pozitif ayrımcılığın kendi dönemlerinde anayasaya girdiğini ifade etti.

Kadınları sosyal hayattan iş hayatına, ticari hayatından siyasi hayata kadar karar alma mekanizmalarında her alanda daha fazla görmek istediklerini belirten Gökcan, kadın kooperatifleri ve kadın girişimciliğinin arttırılmasıyla ilgili her geçen gün pozitif gelişmeler olduğunu, kanun ve düzenlemeler yapıldığını aktardı.

Etkinlikte, hibe alan ve işini büyüten kadınlar hikayelerini anlattı. İş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınlara, KOSGEB, Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler hakkında bilgi verildi.

Programa, AK Parti Kadın Kolları Genel Sekreteri Aslı Seren, Kadın Kolları Muğla Koordinatörleri Neslihan Ay ve Dilek Kaya, İl Başkanı Kadem Mete, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Doğru ile partililer katıldı.