Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Memuru Alımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında itfaiye ve zabıta memuru alımı yapacak. Başvurular için son tarih 7 Aralık 2023.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre itfaiye ve zabıta memuru alıyor.

Son başvuru tarihi 7 Aralık

60 itfaiye ve 15 zabıta memurunun istihdam edileceği alımlarda 60 KPSS taban puanı şartı aranıyor. Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için istenilen belgelerleri İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini gerçekleştirebilecekler. Büyükşehir Belediyesine memur alımı için son başvuru tarihi 7 Aralık 2023 olduğu belirtildi. Adaylar başvuru formlarını ve şartlarına www.mugla.bel.tr adresinden temin edebilecekler.

İtfaiye memurlarının sınav tarihi 18-29 Aralık

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığına alınacak olan 60 itfaiye memurunun sözlü ve uygulamalı sınavı 19-29 Aralık 2023 tarihleri arasında itfaiye daire başkanlığında yapılacak. Sınavların başlangıç saati 09.00 olarak belirlendi.

Zabıta memurlarının sınav tarihi 2-4 Ocak 2024 tarihinde

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığına alınacak olan 15 zabıta memurunun sözlü ve uygulamalı sınavı 2-4 Ocak 2024 tarihleri arasında itfaiye daire başkanlığında yapılacak. Sınavların başlangıç saati 09.00 olarak belirlendi. - MUĞLA